Кардинальные изменения: новые BMW X5 и 7 Series рассекретили до премьеры (фото)

В интернет попали фото новых моделей BMW. Флагманский седан 7 Series и следующее поколение X5 дебютируют в ближайшие месяцы.

Новые BMW X5 и 7 Series тайком сфотографировали во время закрытой презентации для дилеров. Об этом сообщает сайт Motor.es.

BMW 7-й серии Фото: Motor.es

Флагманский седан BMW 7 Series пройдет обновление и дебютирует в апреле. На фото видно, что он получит тонкие диодные фары, еще более крупную решетку радиатора и измененный передний бампер.

Важно

Как и прежде, BMW 7 Series G70 будет предлагаться в бензиновых, дизельных и плагин-гибридных версиях, останется в линейке и электромобиль BMW i7. Также ожидается заряженный вариант от Alpina.

Новый BMW X5 пятого поколения презентуют в мае и он кардинально изменится. Дизайн кроссовера выдержан в стилистике электрического BMW iX3 — с узкой решеткой радиатора. Впрочем, известно, что платформу у iX3 не позаимствуют, а вместо этого сохранят архитектуру нынешней модели.

Відео дня

Палитру версий BMW X5 расширят Фото: Motor.es

Известно, что кроссовер BMW X5 2027 будет иметь значительно более широкую палитру версий. К бензиновым, дизельным и плагин-гибридным модификациям присоединятся электромобили и вариант с водородными топливными элементами. На фото попало плагин-гибридное авто в М-версии с более агрессивными бамперами.

