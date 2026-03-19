Кардинальні зміни: нові BMW X5 і 7 Series розсекретили до прем'єри (фото)

В інтернет потрапили фото нових моделей BMW. Флагманський седан 7 Series та наступне покоління X5 дебютують у найближчі місяці.

Нові BMW X5 і 7 Series потайки сфотографували під час закритої презентації для дилерів. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Флагманський седан BMW 7 Series пройде оновлення і дебютує у квітні. На фото видно, що він отримає тонкі діодні фари, ще більшу решітку радіатора та змінений передній бампер.

Як і раніше, BMW 7 Series G70 пропонуватимуть у бензинових, дизельних і плагін-гібридних версіях, залишиться у лінійці й електромобіль BMW i7. Також очікується заряджений варіант від Alpina.

Новий BMW X5 п’ятого покоління презентують у травні й він кардинально зміниться. Дизайн кросовера витриманий у стилістиці електричного BMW iX3 – із вузькою решіткою радіатора. Утім, відомо, що платформу в iX3 не запозичать, а натомість збережуть архітектуру нинішньої моделі.

Відомо, що кросовер BMW X5 2027 матиме значно ширшу палітру версій. До бензинових, дизельних і плагін-гібридних модифікацій долучаться електромобілі та варіант із водневими паливними елементами. На фото потрапило плагін-гібридне авто в М-версії з агресивнішими бамперами.

