Баварська легенда: заряджений BMW M3 відзначає 40-річчя (фото)

40 років тому стартувало виробництво купе BMW M3. Фокус розповість про заряджену «трійку», яка стала однією із найзнаменитіших моделей німецької марки.

BMW M3 — наймасовіша модель від підрозділу BMW Motorsport, яка прославила його на весь світ. Саме вона задала стандарт у створенні заряджених версій серійних авто, якого зараз дотримуються чимало виробників.

Примітно, що навіть у BMW не очікували такого успіху M3. Спочатку в Мюнхені планували випустити лімітовану серію із 5000 спорткарів на базі BMW 3 Series E30 — стільки вимагалося для допуску авто до кузовних перегонів DTM і Group A Touring. Саме для участі у змаганнях, у першу чергу, і створювали BMW M3

BMW M3 E30 (1986-1991 рр.)

Перший BMW M3 E30 надійшов у виробництво з березня 1986 року. Спорткар звертав на себе увагу завдяки обвісу, антикрилу та серйозно розширеним крилам. У салоні встановили спортивні кермо та крісла.

Перший BMW M3 E30 Фото: BMW

Спорткар BMW M3 E30 дебютував із 2,3-літровою 200-сильною четвіркою S14, яку доповнили компонентами від суперкара BMW M1. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займав 6,7 с, а максимальна швидкість склала 235 км/год.

Пізніше з’явилися особливі версії – 2,3-літрова 220-сильна Evolution і 2,5-літрова 238-сильна Sport Evolution. Зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

Замість запланованих 5000 авто випустили 17 970. Переважна більшість із них були купе, проте зібрали й 786 кабріолетів.

Кабріолет BMW M3 Фото: BMW

Успіхи в автоспорті також перевершили всі очікування. BMW M3 E30 вигравав один раз чемпіонат світу WTCC і по два рази – чемпіонат Європи ETCC, британський чемпіонат BTCC та німецьку серію DTM.

BMW M3 E36 (1992-1999 рр.)

Лінійку BMW M3 E36 розширили – до купе та кабріолета приєднався седан. Дизайн нового покоління моделі став стриманішим – без ефектних розширених крил.

BMW M3 E36 Фото: RM Sotheby's

Зате під капотом з’явилися баварські рядні шістки сімейства S50. Спочатку встановили 3,0-літровий двигун, який розвивав 286 к. с. у стандартній версії та 295 сил – в BMW M3 GT. У 1995 році об’єм збільшили до 3,2 л, а потужність – до 321 к. с., що дозволяло стартувати до сотні за 5,5 с і розвивати 250 км/год.

Седан BMW M3 Фото: BMW

BMW M3 E36 виявився значно популярнішим за попередника – випустили 71242 авто.

BMW M3 E46 (2000-2006 рр.)

BMW M3 E46 Фото: BMW

BMW M3 E46 – одне із найбільш культових поколінь моделі. Купе і кабріолет (седан тепер не пропонували) оснастили знаменитою 3,2-літровою шісткою BMW S54B32 на 343 к. с. Спринт до 100 км/год займав 5,1 с, а максималку обмежили на 250 км/год. Уперше запропонували роботизовану КПП.

BMW M3 CSL Фото: RM Sotheby's

Випустили 85 766 авто, із яких 1383 – в екстремальному варіанті CSL із потужнішим 360-сильним мотором та зменшеною на 110 кг масою. Планували випустити і BMW M3 GTR із двигуном V8, проте далі прототипів справа не пішла)

BMW M3 E90 (2007-2013 рр.)

BMW M3 E90 Фото: BMW

Новий BMW M3 E90 таки отримав V8. 4,0-літровий двигун розвивав 420 к. с. та мав чималий крутний момент у 400 Н∙м. Розгін до 100 км/год займав 4,9 с.

BMW M3 GTS Фото: RM Sotheby's

У лінійку повернули седан, а дизайн BMW M3 став агресивнішим. Пізніше представили купе BMW M3 GTS із 4,4-літровою 450-сильною вісімкою та антикрилом. Продажі сягнули рекордних 85 766 одиниць.

BMW M3 F80 (2014-2018 рр.)

BMW M3 F80 Фото: BMW

У 2014 сімейство розділили – седан залишив індекс BMW M3, а от купе і кабріолет розділили в M4. Зовнішність стала виразнішою, а під капот повернули рядну шістку. Одначе завдяки турбонаддуву 3,0-літровий двигун виявився потужнішим за V8 – розвивав 430 к. с. та 550 Н∙м. Результат – 4,1 с до 100 км/год і 280 км/год. Із часом додали 450-сильний BMW M3 CS.

BMW M3 G80 (із 2020 р.)

BMW M3 CS Фото: BMW

Нинішнє покоління BMW M3 отримало величезні "ніздрі" та кузов універсал у пару до седана. Ще однією новацією став повний привід, який вперше запропонували для більшості версій моделі.

BMW M3 Touring Фото: BMW

3,0-літрова турбошістка залишається: вона розвиває 480 к. с. у стандартній моделі, 510-530 сил – у M3 Competition та 550 к. с. у BMW M3 CS. Найпотужніший варіант розганяється до сотні за 3,4 с і розвиває 302 км/год.

