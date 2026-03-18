Баварская легенда: заряженный BMW M3 отмечает 40-летие (фото)

40 лет назад стартовало производство купе BMW M3. Фокус расскажет о заряженной "тройке", которая стала одной из самых знаменитых моделей немецкой марки.

BMW M3 — самая массовая модель от подразделения BMW Motorsport, которая прославила его на весь мир. Именно она задала стандарт в создании заряженных версий серийных авто, которого сейчас придерживаются многие производители.

Примечательно, что даже в BMW не ожидали такого успеха M3. Изначально в Мюнхене планировали выпустить лимитированную серию из 5000 спорткаров на базе BMW 3 Series E30 — столько требовалось для допуска авто к кузовным гонкам DTM и Group A Touring. Именно для участия в соревнованиях, в первую очередь, и создавали BMW M3

BMW M3 E30 (1986-1991 гг.)

Первый BMW M3 E30 поступил в производство с марта 1986 года. Спорткар обращал на себя внимание благодаря обвесу, антикрылу и серьезно расширенным крыльям. В салоне установили спортивные руль и кресла.

Первый BMW M3 E30 Фото: BMW

Спорткар BMW M3 E30 дебютировал с 2,3-литровой 200-сильной четверкой S14, которую дополнили компонентами от суперкара BMW M1. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимал 6,7 с, а максимальная скорость составила 235 км/ч.

Позже появились особые версии — 2,3-литровая 220-сильная Evolution и 2,5-литровая 238-сильная Sport Evolution. Сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Вместо запланированных 5000 авто выпустили 17 970. Подавляющее большинство из них были купе, однако собрали и 786 кабриолетов.

Кабриолет BMW M3 Фото: BMW

Успехи в автоспорте также превзошли все ожидания. BMW M3 E30 выигрывал один раз чемпионат мира WTCC и по два раза — чемпионат Европы ETCC, британский чемпионат BTCC и немецкую серию DTM.

Важно

Самое красивое авто в мире отмечает 65-летие: история легендарной модели (фото)

BMW M3 E36 (1992-1999 гг.)

Линейку BMW M3 E36 расширили — к купе и кабриолету присоединился седан. Дизайн нового поколения модели стал более сдержанным — без эффектных расширенных крыльев.

BMW M3 E36 Фото: RM Sotheby's

Зато под капотом появились баварские рядные шестерки семейства S50. Сначала установили 3,0-литровый двигатель, который развивал 286 л. с. в стандартной версии и 295 сил — в BMW M3 GT. В 1995 году объем увеличили до 3,2 л, а мощность — до 321 л. с., что позволяло стартовать до сотни за 5,5 с и развивать 250 км/ч.

Седан BMW M3 Фото: BMW

BMW M3 E36 оказался значительно популярнее предшественника — выпустили 71242 авто.

BMW M3 E46 (2000-2006 гг.)

BMW M3 E46 Фото: BMW

BMW M3 E46 — одно из самых культовых поколений модели. Купе и кабриолет (седан теперь не предлагался) оснастили знаменитой 3,2-литровой шестеркой BMW S54B32 на 343 л. с. Спринт до 100 км/ч занимал 5,1 с, а максималку ограничили на 250 км/ч. Впервые предложили роботизированную КПП.

BMW M3 CSL Фото: RM Sotheby's

Выпустили 85 766 авто, из которых 1383 — в экстремальном варианте CSL с более мощным 360-сильным мотором и уменьшенной на 110 кг массой. Планировали выпустить и BMW M3 GTR с двигателем V8, однако дальше прототипов дело не пошло)

BMW M3 E90 (2007-2013 гг.)

BMW M3 E90 Фото: BMW

Новый BMW M3 E90 таки получил V8. 4,0-литровый двигатель развивал 420 л. с. и имел немалый крутящий момент в 400 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимал 4,9 с.

BMW M3 GTS Фото: RM Sotheby's

В линейку вернули седан, а дизайн BMW M3 стал более агрессивным. Позже представили купе BMW M3 GTS с 4,4-литровой 450-сильной восьмеркой и антикрылом. Продажи достигли рекордных 85 766 единиц.

BMW M3 F80 (2014-2018 гг.)

BMW M3 F80 Фото: BMW

В 2014 семейство разделили — седан оставил индекс BMW M3, а вот купе и кабриолет разделили в M4. Внешность стала выразительнее, а под капот вернули рядную шестерку. Однако благодаря турбонаддуву 3,0-литровый двигатель оказался мощнее V8 — развивал 430 л. с. и 550 Н∙м. Результат — 4,1 с до 100 км/ч и 280 км/ч. Со временем добавили 450-сильный BMW M3 CS.

Важно

Символ роскоши: 120 лет с даты основания Rolls-Royce (фото)

BMW M3 G80 (с 2020 г.)

BMW M3 CS Фото: BMW

Нынешнее поколение BMW M3 получило огромные "ноздри" и кузов универсал в пару к седану. Еще одной новацией стал полный привод, который впервые предложили для большинства версий модели.

BMW M3 Touring Фото: BMW

3,0-литровая турбошестерня остается: она развивает 480 л.с. в стандартной модели, 510-530 сил — в M3 Competition и 550 л.с. в BMW M3 CS. Самый мощный вариант разгоняется до сотни за 3,4 с и развивает 302 км/ч.

Кстати, недавно 60-летие отметил знаменитый суперкар Lamborghini Miura.

Также Фокус рассказывал новую электрическую "тройку" BMW с запасом хода 900 км.