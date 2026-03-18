Электрическая "тройка": новый электромобиль BMW превзошел Tesla Model 3 (фото, видео)

Электромобиль BMW i3 возвращается и теперь это не компактное городское авто, а аналог 3 Series и конкурент Tesla Model 3. Запас хода седана достигает 900 км.

Новый BMW i3 презентовали в Мюнхене, а на европейский рынок седан выйдет осенью. Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Стоит отметить, что новая модель не заменит BMW 3 Series, а будет выпускаться параллельно и станет электрической альтернативой "тройке".

Запас хода электрокара составляет 900 км

Дизайн BMW i3 2026

Седан BMW i3 — вторая (после кроссовера iX3) модель на инновационной электрической платформе Neue Klasse. По размерам он похож на Tesla Model 3 и несколько крупнее бензинового BMW 3 Series G20.

Габариты BMW i3 2026:

длина — 4760 мм;

ширина — 1865 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 2897 мм.

Авто дебютировало в 469-сильной версии

Дизайн BMW i3 — сдержанный и лаконичный. В нем можно заметить классические черты седанов BMW — длинный капот, короткий багажник, характерный изгиб задних стоек. Передняя часть с диодной подсветкой имитирует фирменную решетку радиатора. Конечно же, электрокару доступен и М-пакет с более выразительной внешностью.

На всю ширину передней панели растянут тонкий экран во всю ширину

Салон и оснащение BMW i3 2026

Компоновка салона знакома по родственному BMW iX3. Седан получил оригинальный четырехспицевый руль, тонкий панорамный экран на всю ширину передней панели и центральный 17,9-дюймовый тачскрин. Также есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью, а мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом Amazon Alexa.

В дополнение к основному багажнику есть 31-литровый отсек спереди. Для авто предлагают спортивные кресла, адаптивные амортизаторы, систему полуавтономного движения и функцию бесключевого доступа со смартфона.

Новый электромобиль BMW i3, характеристики

Новый BMW i3 дебютировал в полноприводной версии 50 xDrive с двумя моторами на 469 л. с. и 645 Н∙м. Позже ожидаются другие модификации с задним и полным приводом, среди которых будет и заряженный аналог BMW M3 с четырьмя электромоторами мощностью более 700 сил.

Седан имеет два багажника

Большая батарея емкостью 108,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 900 км (по циклу WLTP) — это больше, чем у всех основных конкурентов. 800-вольтовая архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 400 кВт: это позволяет добавить 400 км за 10 минут. Также есть двунаправленная зарядка — авто может быть повербанком и питать электроприборы или дом.

