Запас хода 1000 км и сверхбыстрая зарядка: раскрыты подробности нового флагманского BYD (фото)

Новый BYD Seal 08 готовится к выходу на рынок. Обтекаемый седан F-класса будет иметь управляемые задние колеса и батарею с молниеносно быстрой зарядкой.

Большой седан BYD Seal 08 продемонстрировали на прошлой неделе во время презентации новой линейки моделей бренда, однако подробности модели не раскрыли. Теперь информации о модели стало больше, сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Seal 08 выйдет на рынок во втором квартале нынешнего года, станет флагманом в линейке Ocean и бросит вызов Toyota bZ7. Цена BYD Seal 08 составит 300-350 тыс. юаней ($42 000 — 49 000). Модель F-класса по размерам больше, чем Tesla Model S или Mercedes EQE.

Седан станет флагманом семейства Ocean

Габариты BYD Seal 08 2026:

длина — 5150 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 3030 мм.

Важно

Электромобиль BYD Seal 08 отличается обтекаемым дизайном с изогнутой крышей. От других моделей BYD его отличают тоненькие фары нетипичной формы. Комплектация будет включать панорамную крышу, управляемые задние колеса и систему полуавтономного движения.

Відео дня

Батарея BYD Seal 08 поддерживает сверхбыструю зарядку

Пока раскрыли характеристики только плагин-гибрида DM-i, хотя электромобиль BYD Seal 08 также ожидается. 1,5-литровая 156-сильная турбочетверка будет работать в паре с электромотором на 272 л. с. Общий запас хода превысит 1000 км.

Известно, что новый BYD Seal 08 будет комплектоваться литий-железо-фосфатными (LFP) батареями нового поколениями, которые поддерживают сверхбыструю зарядку мощностью 1,5 МВт. Пополнить запас хода на 400 км можно за 5 минут.

