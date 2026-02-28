Более 1000 км: BYD выпустил электромобиль с рекордным запасом хода (фото)

Новый BYD Denza Z9 2026 стал электромобилем с самым большим в мире запасом хода. Он способен преодолеть более 1000 км без подзарядки.

Электромобиль BYD Denza Z9 прошел модернизацию и получил новые силовые установки, а его запас хода вырос до рекордного показателя. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Топовый Denza Z9 оснастили большой батареей на 122,5 кВт∙ч. Запас хода вырос до 1036 км с задним приводом и 1002 км — с полным. Это новый мировой рекорд, который на 76 км превышает предыдущее достижение электрокара Lucid Air.

Запас хода электрокара достиг 1036 км Фото: BYD Auto

С меньшей батареей емкостью 102,3 кВт∙ч запас хода BYD Denza Z9 составляет 860 км с задним приводом и 820 км — с полным. Все замеры проводились по циклу CLTC.

Отдача силовых установок также возросла. Новый BYD Denza Z9 в заднеприводном исполнении имеет 496-сильный мотор и способен развить 240 км/ч. Полноприводная версия теперь 1140-сильная, а ее максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Плагин-гибрид Denza Z9 также усовершенствовали. 2,0-литровая турбочетверка и три электромотора суммарно развивают 858 л. с. и позволяют разгоняться до 230 км/ч. Емкость батареи выросла до 63,8 кВт∙ч, что позволяет проехать 400 км на электротяге — это также является мировым рекордом.

В салоне установили новый руль Фото: BYD Auto

Внешне электромобиль BYD Denza Z9 2026 не претерпел изменений, а единственной новацией в салоне является трехспицевый руль. Базовую комплектацию пополнила система полуавтономного движения.

