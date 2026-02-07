780-сильный гигант: флагманский электрокроссовер BYD показали до презентации (фото)

Опубликованы первые фото BYD Great Tang. Электромобиль станет самым большим кроссовером китайской марки.

Новый BYD Great Tang презентуют в первом полугодии нынешнего года и будут продавать по цене примерно 400 000 юаней. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль BYD Great Tang отличается граненым дизайном с высоким капотом, толстыми задними стойками и большим спойлером на крыше. Его передняя часть с тоненькими фарами выдержана в духе BYD Tang L, однако кроссовер существенно крупнее его.

Кроссовер предложат в версиях от 402 до 784 л.с. Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Great Tang 2026:

длина — 5302 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3130 мм.

Салон электрокара пока не показали, однако раскрыли его характеристики. Кроссовер BYD Great Tang будет выпускаться в заднеприводных модификациях мощностью 402 и 496 сил, а также в топовом 784-сильном варианте с полным приводом.

Емкость батареи и запас хода BYD Great Tang также не раскрывают, однако известно, что китайский электрокар будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 1 Мегаватт.

