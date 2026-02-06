Премиум по-китайски: рассекречен флагманский кроссовер Great Wall (фото)

В интернет попали первые фото Wey V9X. Электрифицированный семейный кроссовер от премиального подразделения Great Wall стартует до сотни за 4,4 с.

Новый Wey V9X дебютирует до конца первого полугодия и станет новым флагманом концерна Great Wall. Его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.

Полноразмерный кроссовер Wey V9X отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и почти вертикальными задними стойками крыши. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами. Авто больше BMW X7 или Mercedes GLS.

Авто предложат в мощной плагин-гибридной версии Фото: CarNewsChina

Размеры Wey V9X 2026:

длина — 5299 мм;

ширина — 2025 мм;

высота — 1825 мм;

колесная база — 3150 мм.

Салон Wey V9X не показали, но на фото можно разглядеть большой дисплей. Также известно, что кроссовер дебютирует в шестиместном исполнении и будет богато укомплектован.

Новый Wey V9X оснащен 800-вольтовой плагин-гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 238 л. с. и парой электромоторов, мощность которых пока не раскрывают. Зато известно, что кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с и развить 210 км/ч.

Плагин-гибрид предложат с большими батареями емкостью 53,6 и 77,7 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 240 и 363 км, соответственно. Также сообщается, что авто получит систему полуавтономного движения и пневмоподвеску.

