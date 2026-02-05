Новый рекорд: гибридный кроссовер от Geely и Volvo преодолел почти 300 км без капли бензина

Новый Lynk & Co 08 попал в Книгу рекордов Гиннеса. Плагин-гибридный кроссовер смог проехать 293 км в электрическом режиме.

Достижение Lynk & Co 08 является рекордом, ведь ни один другой плагин-гибрид пока не способен преодолеть такое расстояние, не включая бензиновый двигатель. Об этом сообщает

Рекордный заезд имел место на полигоне Centro Dinamico Pegaso в Мексике и длился более 6 часов. Кроссовер Lynk & Co 08 ехал на электротяге со скоростью 50-60 км/ч.

Lynk & Co 08 — премиальный плагин-гибридный кроссовер — премиальный плагин-гибридный кроссовер Фото: Lynk & Co

Независимые эксперты контролировали авто с помощью телеметрии и следили, чтобы не включился бензиновый двигатель. После завершения заезда достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Новый Lynk & Co 08 — премиальный плагин-гибридный кроссовер, разработанный специалистами Geely и Volvo. 4,8-метровое авто предлагается с плагин-гибридными установками с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромоторами.

Рекорд установила 346-сильная переднеприводная версия. Она оснащена батареей емкостью 39,6 кВт∙ч, а ее паспортный запас хода — 200 км. Также существует 585-сильный полноприводный вариант.

Кстати, ранее мировой рекорд установил и минивэн Geely — в него поместились 42 человека.

Также Фокус сообщал, что Volvo готовит плагин-гибриды с большим запасом хода на электротяге.