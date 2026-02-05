Новий рекорд: гібридний кросовер від Geely і Volvo подолав майже 300 км без краплі бензину

Новий Lynk & Co 08 потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Плагін-гібридний кросовер зміг проїхати 293 км в електричному режимі.

Досягнення Lynk & Co 08 є рекордом, адже жоден інший плагін-гібрид наразі не здатен подолати таку відстань, не вмикаючи бензиновий двигун. Про це повідомляє

Рекордний заїзд мав місце на полігоні Centro Dinamico Pegaso у Мексиці та тривав понад 6 годин. Кросовер Lynk & Co 08 їхав на електротязі зі швидкістю 50-60 км/год.

Lynk & Co 08 — преміальний плагін-гібридний кросовер Фото: Lynk & Co

Незалежні експерти контролювали авто за допомогою телеметрії і слідкували, щоб не увімкнувся бензиновий двигун. Після завершення заїзду досягнення зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

Новий Lynk & Co 08 — преміальний плагін-гібридний кросовер, розроблений спеціалістами Geely та Volvo. 4,8-метрове авто пропонують із плагін-гібридними установками з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромоторами.

Рекорд встановила 346-сильна передньопривідна версія. Вона оснащена батареєю ємністю 39,6 кВт∙год, а її паспортний запас ходу — 200 км. Також існує 585-сильний повнопривідний варіант.

До речі, раніше світовий рекорд встановив і мінівен Geely — у нього помістилися 42 особи.

Також Фокус повідомляв, що Volvo готує плагін-гібриди із великим запасом ходу на електротязі.