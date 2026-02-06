Преміум по-китайськи: розсекречено флагманський кросовер Great Wall (фото)

В інтернет потрапили перші фото Wey V9X. Електрифікований сімейний кросовер від преміального підрозділу Great Wall стартує до сотні за 4,4 с.

Новий Wey V9X дебютує до кінця першого півріччя та стане новим флагманом концерну Great Wall. Його подробиці розкрили на сайті CarNewsChina.

Повнорозмірний кросовер Wey V9X вирізняється стриманим дизайном із високим капотом та майже вертикальними задніми стійками даху. Тоненькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. Авто більше за BMW X7 чи Mercedes GLS.

Авто запропонують у потужній плагін-гібридній версії Фото: CarNewsChina

Розміри Wey V9X 2026:

довжина — 5299 мм;

ширина — 2025 мм;

висота — 1825 мм;

колісна база — 3150 мм.

Салон Wey V9X не показали, але на фото можна розгледіти великий дисплей. Також відомо, що кросовер дебютує у шестимісному виконанні і буде багато укомплектований.

Новий Wey V9X оснащений 800-вольтною плагін-гібридною установкою з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 238 к. с. та парою електромоторів, потужність яких поки не розкривають. Зате відомо, що кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 4,4 с і розвинути 210 км/год.

Плагін-гібрид запропонують із великими батареями ємністю 53,6 та 77,7 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 240 і 363 км, відповідно. Також повідомляється, що авто отримає систему напівавтономного руху і пневмопідвіску.

