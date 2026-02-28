Понад 1000 км: BYD випустив електромобіль із рекордним запасом ходу (фото)

Новий BYD Denza Z9 2026 став електромобілем із найбільшим у світі запасом ходу. Він здатен подолати понад 1000 км без підзарядки.

Електромобіль BYD Denza Z9 пройшов модернізацію і отримав нові силові установки, а його запас ходу зріс до рекордного показника. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Топовий Denza Z9 оснастили великою батареєю на 122,5 кВт∙год. Запас ходу зріс до 1036 км із заднім приводом та 1002 км — із повним. Це новий світовий рекорд, який на 76 км перевищує попереднє досягнення електрокара Lucid Air.

Запас ходу електрокара сягнув 1036 км Фото: BYD Auto

Із меншою батареєю ємністю 102,3 кВт∙год запас ходу BYD Denza Z9 становить 860 км із заднім приводом та 820 км — із повним. Усі заміри проводилися за циклом CLTC.

Віддача силових установок також зросла. Новий BYD Denza Z9 у задньопривідному виконанні має 496-сильний мотор і здатен розвинути 240 км/год. Повнопривідна версія тепер 1140-сильна, а її максимальна швидкість становить 270 км/год.

Плагін-гібрид Denza Z9 також вдосконалили. 2,0-літрова турбочетвірка та три електромотори сумарно розвивають 858 к. с. та дозволяють розганятися до 230 км/год. Ємність батареї зросла до 63,8 кВт∙год, що дозволяє проїхати 400 км на електротязі — це також є світовим рекордом.

У салоні встановили нове кермо Фото: BYD Auto

Зовні електромобіль BYD Denza Z9 2026 не зазнав змін, а єдиною новацією у салоні є триспицеве кермо. Базову комплектацію поповнила система напівавтономного руху.

