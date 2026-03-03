1300 сил и запас хода 1000 км: в Киеве заметили флагманский BYD за $100 000 (фото)

В Украине появился новый Yangwang U7 от BYD. Большой электрифицированный седан стартует до сотни за 2,9 си имеет запас хода 1000 км.

Один из первых Yangwang U7 в Украине заметили в Киеве. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Yangwang U7 — флагманская модель от премиального бренда BYD. Обтекаемый 5,2-метровый седан F-класса поставляется неофициально из Китая. Цена BYD Yangwang U7 в Украине составляет от 95 000 до 140 000 долларов.

5,2-метровый BYD Yangwang U7 оснащают 1300-сильными установками Фото: BYD Auto

Салон BYD Yangwang U7 отделан кожей Nappa и деревом, а на передней панели установлены три экрана. Как передние, так и задние сиденья могут оснастить электроприводом, вентиляцией и массажем. Также комплектация включает панорамную крышу, акустику с 23 динамиками, камеры кругового обзора, активную подвеску и систему полуавтономного движения.

Відео дня

На фото попал 1306-сильный плагин-гибрид BYD Yangwang U7 с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и четырьмя электромоторами. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 270 км/ч.

На передней панели установлены три экрана Фото: BYD Auto

Батарея емкостью 52,4 кВт∙ч позволяет проехать 200 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1000 км. Управляемые задние колеса и полный привод с векторизацией тяги позволяют делать "танковый" разворот на месте.

Кроме того, существует электромобиль BYD Yangwang U7 такой же мощности. Его комплектуют большими батареями на 135 и 150 кВт∙ч, а запас хода составляет 720-1006 км.

Кстати, недавно BYD выпустил электромобиль с рекордным запасом хода.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился флагманский электрокар Volvo.