1300 сил і запас ходу 1000 км: у Києві помітили флагманський BYD за $100 000 (фото)

В Україні з’явився новий Yangwang U7 від BYD. Великий електрифікований седан стартує до сотні за 2,9 сі має запас ходу 1000 км.

Один із перших Yangwang U7 в Україні помітили в Києві. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Yangwang U7 — флагманська модель від преміального бренду BYD. Обтічний 5,2-метровий седан F-класу постачається неофіційно з Китаю. Ціна BYD Yangwang U7 в Україні становить від 95 000 до 140 000 доларів.

5,2-метровий BYD Yangwang U7 оснащають 1300-сильними установками Фото: BYD Auto

Салон BYD Yangwang U7 оздоблений шкірою Nappa та деревом, а на передній панелі встановлено три екрани. Як передні, так і задні сидіння можуть оснастити електроприводом, вентиляцією та масажем. Також комплектація включає панорамний дах, акустику з 23 динаміками, камери кругового огляду, активну підвіску та систему напівавтономного руху.

На фото потрапив 1306-сильний плагін-гібрид BYD Yangwang U7 із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та чотирма електромоторами. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 270 км/год.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: BYD Auto

Батарея ємністю 52,4 кВт∙год дозволяє проїхати 200 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1000 км. Керовані задні колеса і повний привід із векторизацією тяги дозволяють робити "танковий" розворот на місці.

Крім того, існує електромобіль BYD Yangwang U7 такої ж потужності. Його комплектують великими батареями на 135 і 150 кВт∙год, а запас ходу складає 720-1006 км.

