Запас ходу 1000 км і надшвидка зарядка: розкрито подробиці нового флагманського BYD (фото)

Новий BYD Seal 08 готується до виходу на ринок. Обтічний седан F-класу матиме керовані задні колеса і батарею із блискавично швидкою зарядкою.

Великий седан BYD Seal 08 продемонстрували минулого тижня під час презентації нової лінійки моделей бренду, проте подробиці моделі не розкрили. Тепер інформації про модель стало більше, повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий BYD Seal 08 вийде на ринок у другому кварталі нинішнього року, стане флагманом у лінійці Ocean та кине виклик Toyota bZ7. Ціна BYD Seal 08 складе 300-350 тис. юанів ($42 000 — 49 000). Модель F-класу за розмірами більша, аніж Tesla Model S чи Mercedes EQE.

Седан стане флагманом сімейства Ocean Фото: BYD Auto

Габарити BYD Seal 08 2026:

довжина — 5150 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1505 мм;

колісна база — 3030 мм.

Електромобіль BYD Seal 08 вирізняється обтічним дизайном із вигнутим дахом. Від інших моделей BYD його вирізняють тоненькі фари нетипової форми. Комплектація включатиме панорамний дах, керовані задні колеса та систему напівавтономного руху.

Батарея BYD Seal 08 підтримує надшвидку зарядку Фото: BYD Auto

Поки розкрили характеристики лише плагін-гібрида DM-i, хоча електромобіль BYD Seal 08 також очікується. 1,5-літрова 156-сильна турбочетвірка працюватиме в парі з електромотором на 272 к. с. Загальний запас ходу перевищить 1000 км.

Відомо, що новий BYD Seal 08 комплектуватимуть літій-залізо-фосфатними (LFP) батареями нового поколіннями, які підтримують надшвидку зарядку потужністю 1,5 МВт. Поповнити запас ходу на 400 км можна за 5 хвилин.

