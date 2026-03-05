Запас ходу до 1000 км і зарядка за 9 хвилин: BYD показав нове сімейство електрокарів (фото)
BYD кардинально оновив свою лінійку електромобілів. Представлено нові седани та кросовери різних класів, оснащені інноваційними батареями зі швидкою зарядкою.
Нові електрокари презентували в китайському місці Шеньчжень на спеціальному заході BYD Tech Day. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобілі отримали інноваційні батареї нового покоління BYD Blade Battery 2.0. Вони доступні у версіях ємністю до 150 кВт∙год і підтримують надшвидку зарядку потужністю до 1,5 мегавата. Зарядити їх із 10% до 97% можна усього за 9-10 хвилин.
BYD Great Tang
Новий BYD Great Tang – флагманський електрокросовер марки. Велике 5,3-метрове авто витримане у новому фірмовому стилі Dragon Whiskers ("Вуса дракона") та має оригінальні тоненькі фари.
Салон BYD Great Tang розрахований на сім осіб і з усіма кріслами на місці залишається 252-літровий багажник. На передній панелі встановили три екрани.
Оснащення включає 20-дюймові диски, систему напівавтономного руху, холодильник, телевізор для задніх пасажирів, акустика з 27 динаміками, електроприводи сидінь та дверей.
Електромобіль BYD Great Tang запропонують у 402-сильній задньопривідній та 780-сильній повнопривідній модифікаціях. Топовий варіант стартує до 100 км/год за 3,9 с.
Електрокросовер BYD буде доступний у версіях із запасом ходу 850 і 950 км. Авто отримало пневмопідвіску та керовані задні колеса. Ціни оголосять у квітні на автошоу в Пекіні.Важливо
BYD Song Ultra
Електромобіль BYD Song Ultra – доступний сімейний кросовер завдовжки 4,85 м і вартістю від 155 000 юанів ($22 500). У нього традиційний для BYD дизайн і знайоме оформлення салону з двома екранами.
Комплектація BYD Song Ultra включає панорамний дах і розкладні передні сидіння. 362-сильний електромотор на задній вісі дозволяє розвивати 210 км/год.
Новий BYD Song Ultra випускатимуть із батареями ємністю 75,6 та 82,7 кВт∙год: запас ходу складає від 605 до 710 км. Підвіска доповнена адаптивними амортизаторами.
BYD Seal 08
Новий BYD Seal 08 стане флагманом у сімействі моделей Ocean. Електрокар повноцінно презентують пізніше, а його вартість якого складе приблизно 300 000 юанів. Обтічний 5,1-метровий електрокар із тоненькими діодними фарами позиціонують як чотиридверне купе. Його оснастять 653-сильною повно привідною установкою, а запас ходу складе приблизно 1000 км.
BYD Seal 07 EV
Лінійку BYD Seal 07 розширили – до плагін-гібрида приєднався електрокар. Зовні він відрізняється дещо інакшим дизайном передньої частини.
Електромобіль BYD Seal 07 EV оснастили 326-сильним мотором (як і Song Ultra) та здатен розвинути 200 км/год. Із батареєю ємністю 69 кВт∙год запас ходу становить 705 км.Важливо
BYD Leopard Ti7
Позашляховик Leopard Ti7 від BYD також став електрокаром. Його випустили у 408-сильному задньопривідному та 700-сильному повнопривідному виконанні з запасом ходу до 755 км. Зовні та всередині п’ятиметрова кутаста модель не змінилася порівняно з плагін-гібридом.
Крім того, презентували особливі "дальнобійні" версії вже існуючих електричних моделей. Зокрема, BYD Denza Z9 отримав батарею ємністю 122 кВт∙год і тепер здатен проїхати рекордні 1036 км без підзарядки. Топова версія тепер 1140-сильна. Ціна – від 269 800 юанів ($39 100).
Великий седан Yangwang U7 від BYD віднині доступний із великою батареєю на 150 кВт∙год і його запас ходу зріс до 1006 км.
Популярний в Україні позашляховик BYD Leopard 3 також оновили. Його випускатимуть у версіях на 322 та 510 к. с. із запасом ходу до 620 км.
