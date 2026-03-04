Творець "Мівіни" представив недорогих електричних конкурентів Rolls-Royce і Maybach (фото)

В'єтнамська компанія VinFast показала флагманські моделі Lac Hong 800S та 900S. Електрокари мають розкішний салон та потужну 625-сильну установку.

Електричні кросовер VinFast Lac Hong 800S та седан Lac Hong 900S надійдуть у продаж із 2027 року та постачатимуться на експорт. Про це повідомляє видання Autocar.

Електромобілі є представниками нової преміальної лінійки Lac Hong. Вони кинуть виклик Bentley, Rolls-Royce і Maybach, проте будуть доступнішими.

Седан VinFast Lac Hong 900S Фото: VinFast

Нові VinFast Lac Hong 800S і Lac Hong 900S сягають понад 5 м завдовжки. Вони вирізняються солідним дизайном із широкою решіткою радіатора, дворівневими діодними фарами та великою кількістю хрому.

Салон VinFast Lac Hong 800S і 900S оздобили шкірою Nappa та деревом.Також є позолочені деталі, а підсвічування стелі імітує зоряне небо як у Rolls-Royce. На передній панелі встановлені два екрани, а для задніх пасажирів є окремий великий телевізор.

Розкішні електромобілі VinFast отримають ортопедичні сидіння з електроприводом на першому та другому ряду. Крім того, комплектація включатиме електропривід дверей, бездротові зарядки смартфонів та набір систем безпеки.

Електрокари VinFast отримають 625-сильну установку Автомобілі оснастять активною підвіскою На передній панелі встановили два екрани В оздобленні використали шкіру та дерево Для задніх пасажирів встановили великий телевізор

Нові VinFast Lac Hong 800S і Lac Hong 900S отримають 625-сильну електричну установку з трьома моторами та повним приводом, а також активну підвіску.

В'єтнамська компанія VinFast — частина бізнес-імперії мільярдера Фам Нят Вионга. Свої статки він заробив в Україні — заснував у Харкові підприємство з виробництва вермішелі швидкого приготування "Мівіна". Продавши його Nestle, бізнесмен повернувся на батьківщину, де створив низку компаній, серед яких — і VinFast.

