Создатель "Мивины" представил недорогих электрических конкурентов Rolls-Royce и Maybach (фото)

Вьетнамская компания VinFast показала флагманские модели Lac Hong 800S и 900S. Электрокары имеют роскошный салон и мощную 625-сильную установку.

Электрические кроссовер VinFast Lac Hong 800S и седан Lac Hong 900S поступят в продажу с 2027 года и будут поставляться на экспорт. Об этом сообщает издание Autocar.

Электромобили являются представителями новой премиальной линейки Lac Hong. Они бросят вызов Bentley, Rolls-Royce и Maybach, однако будут более доступными.

Седан VinFast Lac Hong 900S Фото: VinFast

Новые VinFast Lac Hong 800S и Lac Hong 900S достигают более 5 м в длину. Они отличаются солидным дизайном с широкой решеткой радиатора, двухуровневыми диодными фарами и большим количеством хрома.

Салон VinFast Lac Hong 800S и 900S отделали кожей Nappa и деревом, также есть позолоченные детали, а подсветка потолка имитирует звездное небо как у Rolls-Royce. На передней панели установлены два экрана, а для задних пассажиров есть отдельный большой телевизор.

Роскошные электромобили VinFast получат ортопедические сиденья с электроприводом на первом и втором ряду. Кроме того, комплектация будет включать электропривод дверей, беспроводные зарядки смартфонов и набор систем безопасности.

Новые VinFast Lac Hong 800S и Lac Hong 900S получат 625-сильную электрическую установку с тремя моторами и полным приводом, а также активную подвеску.

Вьетнамская компания VinFast — часть бизнес-империи миллиардера Фам Нят Вионга. Свое состояние он заработал в Украине — основал в Харькове предприятие по производству вермишели быстрого приготовления "Мивина". Продав его Nestle, бизнесмен вернулся на родину, где создал ряд компаний, среди которых — и VinFast.

