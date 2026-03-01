Смогут испытать все желающие: представлен первый суперкар Xiaomi (фото)
Презентован экстремальный суперкар Xiaomi Vision GT. Авто имеет инновационную аэродинамику и сверхмощную электрическую установку.
Новый Xiaomi Vision GT представили в Барселоне на выставке MWC 2026. Суперкар будет доступен всем желающим, ведь вскоре появится в компьютерной игре Gran Turismo 7. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Xiaomi Vision GT — обтекаемое карбоновое купе с изогнутой крышей, Т-образными фарами и оригинальными тоненькими фонарями. Его двери поднимаются вверх.
Немало внимания уделили аэродинамике авто. Первый суперкар Xiaomi получил обвес, каналы для воздуха диффузор, киль на крыше и небольшие спойлеры сзади. Разработчики обещают низкий коэффициент лобового сопротивления (0,29) и немалую прижимную силу.
В салоне Xiaomi Vision GT установили оригинальный веретенообразный руль-штурвал с дисплеем, еще один экран растянули на всю ширину передней панели. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом. Спортивные кресла интегрированы в силовой каркас кузова.
Характеристики Xiaomi Vision GT пока не разглашаются, однако известно, что электрический суперкар будет мощнее 1548-сильного Xiaomi SU7 Ultra.
Кстати, Xiaomi будет выпускать в Европе спортивный электромобиль в стилистике легендарной Lancia Stratos 1974 года.
Также Фокус рассказывал, что Xiaomi готовит самый быстрый в мире электрокроссовер.