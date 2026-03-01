Смогут испытать все желающие: представлен первый суперкар Xiaomi (фото)

Презентован экстремальный суперкар Xiaomi Vision GT. Авто имеет инновационную аэродинамику и сверхмощную электрическую установку.

Новый Xiaomi Vision GT представили в Барселоне на выставке MWC 2026. Суперкар будет доступен всем желающим, ведь вскоре появится в компьютерной игре Gran Turismo 7. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: Xiaomi

Электромобиль Xiaomi Vision GT — обтекаемое карбоновое купе с изогнутой крышей, Т-образными фарами и оригинальными тоненькими фонарями. Его двери поднимаются вверх.

Xiaomi Vision GT имеет продуманную аэродинамику Фото: Xiaomi

Немало внимания уделили аэродинамике авто. Первый суперкар Xiaomi получил обвес, каналы для воздуха диффузор, киль на крыше и небольшие спойлеры сзади. Разработчики обещают низкий коэффициент лобового сопротивления (0,29) и немалую прижимную силу.

В салоне Xiaomi Vision GT установили оригинальный веретенообразный руль-штурвал с дисплеем, еще один экран растянули на всю ширину передней панели. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом. Спортивные кресла интегрированы в силовой каркас кузова.

В салоне установили оригинальный руль-штурвал Фото: Xiaomi

Характеристики Xiaomi Vision GT пока не разглашаются, однако известно, что электрический суперкар будет мощнее 1548-сильного Xiaomi SU7 Ultra.

Кстати, Xiaomi будет выпускать в Европе спортивный электромобиль в стилистике легендарной Lancia Stratos 1974 года.

Также Фокус рассказывал, что Xiaomi готовит самый быстрый в мире электрокроссовер.