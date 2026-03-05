Запас хода до 1000 км и зарядка за 9 минут: BYD показал новое семейство электрокаров (фото)
BYD кардинально обновил свою линейку электромобилей. Представлены новые седаны и кроссоверы разных классов, оснащенные инновационными батареями с быстрой зарядкой.
Новые электрокары презентовали в китайском месте Шэньчжэнь на специальном мероприятии BYD Tech Day. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобили получили инновационные батареи нового поколения BYD Blade Battery 2.0. Они доступны в версиях емкостью до 150 кВт∙ч и поддерживают сверхбыструю зарядку мощностью до 1,5 мегаватт. Зарядить их с 10% до 97% можно всего за 9-10 минут.
BYD Great Tang
Новый BYD Great Tang — флагманский электрокроссовер марки. Большое 5,3-метровое авто выдержано в новом фирменном стиле Dragon Whiskers ("Усы дракона") и имеет оригинальные тоненькие фары.
Салон BYD Great Tang рассчитан на семь человек и со всеми креслами на месте остается 252-литровый багажник. На передней панели установили три экрана.
Оснащение включает 20-дюймовые диски, систему полуавтономного движения, холодильник, телевизор для задних пассажиров, акустика с 27 динамиками, электроприводы сидений и дверей.
Электромобиль BYD Great Tang предложат в 402-сильной заднеприводной и 780-сильной полноприводной модификациях. Топовый вариант стартует до 100 км/ч за 3,9 с.
Электрокроссовер BYD будет доступен в версиях с запасом хода 850 и 950 км. Авто получило пневмоподвеску и управляемые задние колеса. Цены объявят в апреле на автошоу в Пекине.Важно
BYD Song Ultra
Электромобиль BYD Song Ultra — доступный семейный кроссовер длиной 4,85 м и стоимостью от 155 000 юаней ($22 500). У него традиционный для BYD дизайн и знакомое оформление салона с двумя экранами.
Комплектация BYD Song Ultra включает панорамную крышу и раскладные передние сиденья. 362-сильный электромотор на задней оси позволяет развивать 210 км/ч.
Новый BYD Song Ultra будет выпускаться с батареями емкостью 75,6 и 82,7 кВт∙ч: запас хода составляет от 605 до 710 км. Подвеска дополнена адаптивными амортизаторами.
BYD Seal 08
Новый BYD Seal 08 станет флагманом в семействе моделей Ocean. Электрокар полноценно презентуют позже, а его стоимость которого составит примерно 300 000 юаней. Обтекаемый 5,1-метровый электрокар с тоненькими диодными фарами позиционируют как четырехдверное купе. Его оснастят 653-сильной полноприводной установкой, а запас хода составит примерно 1000 км.
BYD Seal 07 EV
Линейку BYD Seal 07 расширили — к плагин-гибриду присоединился электрокар. Внешне он отличается несколько иным дизайном передней части.
Электромобиль BYD Seal 07 EV оснастили 326-сильным мотором (как и Song Ultra) и способен развить 200 км/ч. С батареей емкостью 69 кВт∙ч запас хода составляет 705 км.Важно
BYD Leopard Ti7
Внедорожник Leopard Ti7 от BYD также стал электрокаром. Его выпустили в 408-сильном заднеприводном и 700-сильном полноприводном исполнении с запасом хода до 755 км. Внешне и внутри пятиметровая угловатая модель не изменилась по сравнению с плагин-гибридом.
Кроме того, презентовали особые "дальнобойные" версии уже существующих электрических моделей. В частности, BYD Denza Z9 получил батарею емкостью 122 кВт∙ч и теперь способен проехать рекордные 1036 км без подзарядки. Топовая версия теперь 1140-сильная. Цена — от 269 800 юаней ($39 100).
Большой седан Yangwang U7 от BYD отныне доступен с большой батареей на 150 кВт∙ч и его запас хода вырос до 1006 км.
Популярный в Украине внедорожник BYD Leopard 3 также обновили. Его будут выпускать в версиях на 322 и 510 л. с. с запасом хода до 620 км.
