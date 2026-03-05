Запас хода до 1000 км и зарядка за 9 минут: BYD показал новое семейство электрокаров (фото)

BYD кардинально обновил свою линейку электромобилей. Представлены новые седаны и кроссоверы разных классов, оснащенные инновационными батареями с быстрой зарядкой.

Новые электрокары презентовали в китайском месте Шэньчжэнь на специальном мероприятии BYD Tech Day. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобили получили инновационные батареи нового поколения BYD Blade Battery 2.0. Они доступны в версиях емкостью до 150 кВт∙ч и поддерживают сверхбыструю зарядку мощностью до 1,5 мегаватт. Зарядить их с 10% до 97% можно всего за 9-10 минут.

BYD Great Tang

BYD Great Tang Фото: BYD Auto

Новый BYD Great Tang — флагманский электрокроссовер марки. Большое 5,3-метровое авто выдержано в новом фирменном стиле Dragon Whiskers ("Усы дракона") и имеет оригинальные тоненькие фары.

Салон BYD Great Tang рассчитан на семь человек и со всеми креслами на месте остается 252-литровый багажник. На передней панели установили три экрана.

Відео дня

На передней панели установили три экрана Фото: BYD Auto

Оснащение включает 20-дюймовые диски, систему полуавтономного движения, холодильник, телевизор для задних пассажиров, акустика с 27 динамиками, электроприводы сидений и дверей.

Электромобиль BYD Great Tang предложат в 402-сильной заднеприводной и 780-сильной полноприводной модификациях. Топовый вариант стартует до 100 км/ч за 3,9 с.

Запас хода BYD Great Tang достигает 950 км Фото: autohome.com.cn

Электрокроссовер BYD будет доступен в версиях с запасом хода 850 и 950 км. Авто получило пневмоподвеску и управляемые задние колеса. Цены объявят в апреле на автошоу в Пекине.

Важно

Разбитый эксклюзив: самое быстрое авто в мире впервые попало в ДТП (фото)

BYD Song Ultra

BYD Song Ultra Фото: autohome.com.cn

Электромобиль BYD Song Ultra — доступный семейный кроссовер длиной 4,85 м и стоимостью от 155 000 юаней ($22 500). У него традиционный для BYD дизайн и знакомое оформление салона с двумя экранами.

Комплектация BYD Song Ultra включает панорамную крышу и раскладные передние сиденья. 362-сильный электромотор на задней оси позволяет развивать 210 км/ч.

BYD Song Ultra получил 326-сильный мотор Фото: autohome.com.cn

Новый BYD Song Ultra будет выпускаться с батареями емкостью 75,6 и 82,7 кВт∙ч: запас хода составляет от 605 до 710 км. Подвеска дополнена адаптивными амортизаторами.

BYD Seal 08

BYD Seal 08 Фото: autohome.com.cn

Новый BYD Seal 08 станет флагманом в семействе моделей Ocean. Электрокар полноценно презентуют позже, а его стоимость которого составит примерно 300 000 юаней. Обтекаемый 5,1-метровый электрокар с тоненькими диодными фарами позиционируют как четырехдверное купе. Его оснастят 653-сильной полноприводной установкой, а запас хода составит примерно 1000 км.

BYD Seal 07 EV

BYD Seal 07 EV Фото: BYD Auto

Линейку BYD Seal 07 расширили — к плагин-гибриду присоединился электрокар. Внешне он отличается несколько иным дизайном передней части.

Электромобиль BYD Seal 07 EV оснастили 326-сильным мотором (как и Song Ultra) и способен развить 200 км/ч. С батареей емкостью 69 кВт∙ч запас хода составляет 705 км.

Важно

1300 сил и запас хода 1000 км: в Киеве заметили флагманский BYD за $100 000 (фото)

BYD Leopard Ti7

BYD Leopard Ti7 Фото: autohome.com.cn

Внедорожник Leopard Ti7 от BYD также стал электрокаром. Его выпустили в 408-сильном заднеприводном и 700-сильном полноприводном исполнении с запасом хода до 755 км. Внешне и внутри пятиметровая угловатая модель не изменилась по сравнению с плагин-гибридом.

Denza Z9 Фото: BYD Auto

Кроме того, презентовали особые "дальнобойные" версии уже существующих электрических моделей. В частности, BYD Denza Z9 получил батарею емкостью 122 кВт∙ч и теперь способен проехать рекордные 1036 км без подзарядки. Топовая версия теперь 1140-сильная. Цена — от 269 800 юаней ($39 100).

Yangwang U7 Фото: BYD Auto

Большой седан Yangwang U7 от BYD отныне доступен с большой батареей на 150 кВт∙ч и его запас хода вырос до 1006 км.

BYD Leopard 3 Фото: CarNewsChina

Популярный в Украине внедорожник BYD Leopard 3 также обновили. Его будут выпускать в версиях на 322 и 510 л. с. с запасом хода до 620 км.

Ранее Фокус рассказывал о новых конкурентах Rolls-Royce и Maybach от создателя "Мивины".

Также мы писали о футуристическом электрическом суперкаре Xiaomi.