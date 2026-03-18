Електрична "трійка": новий електромобіль BMW перевершив Tesla Model 3 (фото, відео)

Електромобіль BMW i3 повертається і тепер це не компактне міське авто, а аналог 3 Series і конкурент Tesla Model 3. Запас ходу седана сягає 900 км.

Новий BMW i3 презентували у Мюнхені, а на європейський ринок седан вийде восени. Його подробиці розкрили на сайті німецького автовиробника.

Варто відзначити, що нова модель не замінить BMW 3 Series, а випускатиметься паралельно і стане електричною альтернативою "трійці".

Запас ходу електрокара становить 900 км Фото: BMW

Дизайн BMW i3 2026

Седан BMW i3 — друга (після кросовера iX3) модель на інноваційній електричній платформі Neue Klasse. За розмірами він подібний до Tesla Model 3 та дещо більший за бензиновий BMW 3 Series G20.

Габарити BMW i3 2026:

довжина — 4760 мм;

ширина — 1865 мм;

висота — 1480 мм;

колісна база — 2897 мм.

Авто дебютувало в 469-сильній версії Фото: BMW

Дизайн BMW i3 — стриманий і лаконічний. У ньому можна помітити класичні риси седанів BMW — довгий капот, короткий багажник, характерний вигин задніх стійок. Передня частина з діодним підсвічуванням імітує фірмову решітку радіатора. Звісно ж, електрокару доступний і М-пакет із виразнішою зовнішністю.

На всю ширину передньої панелі розтягнуто тонкий екран Фото: BMW

Салон і оснащення BMW i3 2026

Компонування салону знайоме за спорідненим BMW iX3. Седан отримав оригінальне чотириспицеве кермо, тонкий панорамний екран на всю ширину передньої панелі та центральний 17,9-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю, а мультимедійна система доповнена штучним інтелектом Amazon Alexa.

На додачу до основного багажника є 31-літровий відсік спереду. Для авто пропонують спортивні крісла, адаптивні амортизатори, систему напівавтономного руху та функцію безключового доступу зі смартфона.

Новий електромобіль BMW i3, характеристики

Новий BMW i3 дебютував у повнопривідній версії 50 xDrive із двома моторами на 469 к. с. і 645 Н∙м. Пізніше очікуються інші модифікації із заднім і повним приводом, серед яких буде і заряджений аналог BMW M3 із чотирма електромоторами потужністю понад 700 сил.

Седан має два багажники Фото: BMW Об'єм переднього відсіку — 31 л Фото: BMW

Велика батарея ємністю 108,7 кВт∙год забезпечує запас ходу в 900 км (за циклом WLTP) — це більше, аніж в усіх основних конкурентів. 800-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 400 кВт: це дозволяє додати 400 км за 10 хвилин. Також є двонаправлена зарядка — авто може бути повербанком і живити електроприлади чи будинок.

