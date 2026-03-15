Символ роскоши: 120 лет с момента основания Rolls-Royce (фото)

В этот день ровно 120 лет назад была зарегистрирована компания Rolls-Royce. Фокус расскажет историю производителя самых роскошных авто в мире.

С момента своего основания Rolls-Royce выпускал исключительно дорогие люксовые авто, которые славились своей роскошью и качеством. Очень быстро марка вошла в мировую элиту автопроизводителей и остается там поныне.

Лорд Чарльз Роллс и инженер Генри Ройс решили совместно создавать самые роскошные авто в мире

История Rolls-Royce начинается со встречи в Манчестере 4 мая 1904 года двух талантливых личностей — гонщика и автодилера лорда Чарльза Роллса и инженера Генри Ройса. Роллс хотел производить качественные дорогие авто и Ройс продемонстрировал модель собственной конструкции, которая поразила качеством и продуманностью.

Rolls-Royce 10HP 1905 года Фото: Rolls-Royce

23 декабря 1904 года Чарльз Роллс подписал соглашение с Генри Ройсом и согласился выкупить для перепродажи все изготовленные авто. Создали четыре разные модели мощностью от 10 до 30 сил.

Этот Rolls-Royce Silver Ghost 1906 года продали за $75 миллионов долларов Фото: Rolls-Royce

Автомобили неплохо продавались и 15 марта 1906 года основали компанию Rolls-Royce Limited. И сразу сэр Чарльз Роллс и Генри Ройс поставили перед подчиненными амбициозную задачу — создать лучший автомобиль в мире. Для маленькой компании это был настоящий вызов, однако команда инженеров во главе с Клодом Джонсоном взялась за работу.

Кузов для одного из Rolls-Royce Silver Ghost создал украинец Яков Савчик Фото: bonhams.com

Презентация модели состоялась в 1906 году на автошоу "Олимпия" в Лондоне. Новый Rolls-Royce поразил, прежде всего, чрезвычайно тихой и плавной семилитровой шестеркой мощностью 50 л. с. После презентации Клод Джонсон на серебристой машине отправился в автопробег и преодолел 24 тыс. км без единой неисправности.

Rolls-Royce Phantom 1925 года Фото: RM Sotheby's

В ходе испытания за характерный цвет, мягкую полусвинку и тихий двигатель Rolls-Royce получил прозвище Silver Ghost ("Серебряный призрак"), которое и стало названием модели. Между прочим, в наше время именно это серебристое авто продали за $75 миллионов.

Rolls-Royce 20HP Фото: RM Sotheby's

Состоятельные клиенты оценили новую модель и каждый год продавали по несколько сотен Silver Ghost. Обычно на заводе производили голое шасси, а затем покупатель обращался в специализированные ателье за кузовом эксклюзивного дизайна. Интересно, что один из Silver Ghost "одел" стилист из Украины Яков Савчик.

Rolls-Royce Phantom II Фото: Тарас Брязгунов

Часто кастомизация на этом не заканчивалась. К примеру, в 1909 году барон Монтагю заказал скульптору Чарльзу Сайксу эксклюзивную статуэтку "Дух экстаза" на свой Silver Ghost. Она получилась настолько удачной, что вскоре стала официальным маскотом Rolls-Royce и дополнила эмблему марки.

Rolls-Royce Phantom III британского фельдмаршала Монтгомери Фото: Rolls-Royce

Впрочем, Чарльз Роллс недолго наслаждался успехом своего детища, ведь в 1910 году погиб, попав в аварию на аэроплане во время авиашоу.

Rolls-Royce Silver Ghost постоянно совершенствовали. Мощность двигателя увеличили до 60, а затем и до 80 сил, появились электрические фары и стартер. Представили и спортивную версию Alpine Eagle, которая выиграла Альпийское ралли. Кстати, один такой автомобиль еще в 1914 году появился в Одессе.

Во времена Первой мировой на базе Silver Ghost делали броневики. А с 1915 года началось производство авиадвигателей Rolls-Royce.

Rolls-Royce Silver Ghost оказался на удивление популярным в США, поэтому в 1921 году там даже открыли завод компании. Основное предприятие в Великобритании тем временем расширило линейку, выпустив более доступную модель 20HP.

Некоторые Rolls-Royce Phantom отличались экстравагантным дизайном Фото: Rolls-Royce

В 1925 году дебютировал знаменитый Rolls-Royce Phantom. Преемник Silver Ghost стал настоящим воплощением роскоши. Новая 7,7-литровая шестерка стала не только мощнее (108 л. с.), но и еще тише. Четыре года спустя представили еще более совершенный 120-сильный Phantom II.

Rolls-Royce Silver Wraith 1946 года

Rolls-Royce Phantom покупали короли и магараджи, миллионеры и богема. Для него создавались заказные кузова, причем некоторые из них были довольно экстравагантными.

Rolls-Royce на удивление неплохо пережил Великую депрессию и даже нейтрализовал своего основного конкурента Bentley довольно оригинальным способом — приобрел его. С тех пор на протяжении десятилетий Bentley, по сути, были спортивными версиями Rolls-Royce.

Rolls-Royce Silver Cloud

Rolls-Royce Phantom III 1936 года стал лебединой песней Генри Ройса и поразил новым 7,3-литровым V12. Двигатель не стал мощнее (120 л. с.), но был чрезвычайно плавным. Phantom III был в британской королевской семье, на нем ездил фельдмаршал Бернард Монтгомери. Изготовили всего 727 авто, однако в линейке Rolls-Royce была более доступная и более массовая шестицилиндровая модель 25/30.

Психоделический Rolls-Royce Phantom V Джона Леннона Фото: Wikipedia

Параллельно в Rolls-Royce разрабатывали и V12 большого объема для армии. Двигатель Meteor устанавливался на танки Cromwell и Centurion, а Merlin — на знаменитые истребители Supermarine Spitfire и P-51D Mustang.

Rolls-Royce Phantom V британской королевской семьи Фото: Wikipedia

В послевоенное время Rolls-Royce начал расширение линейки. Представили новые шестицилиндровые модели Silver Wraith и Silver Dawn, а также восьмицилиндровый Phantom IV, который не стал массовым — изготовили всего 18 автомобилей.

Rolls-Royce Silver Shadow

Более успешными стали Rolls-Royce Silver Cloud и созданные на его базе Phantom V и VI. Модели этого семейства выпускались с 1955 по 1990 год и всего собрали более 8000 автомобилей. Впрочем, эксклюзивные кузова (как в 20-х и 30-х) постепенно фактически исчезли.

Rolls-Royce Corniche

На этих авто ездили Иосиф Броз Тито, Никита Хрущев, Николае Чаушеску, Элтон Джон, Элвис Пресли. Джон Леннон раскрасил свой Phantom в стилистике хиппи, а британская королевская семья до сих пор использует лимузины Rolls-Royce Phantom IV во время торжеств.

Rolls-Royce Camargue Фото: RM Sotheby's

Автомобильный бизнес Rolls-Royce оставался прибыльным, чего не скажешь о моторостроении. Разработка нового реактивного двигателя RB211 оказалась слишком затратной и едва не уничтожила компанию.

Rolls-Royce Silver Spirit Фото: Rolls-Royce

Пришлось британскому правительству вмешиваться и в 1971 году национализировать Rolls-Royce. Впоследствии компанию разделили и автомобильное подразделение в 1980 году продали фирме Vickers.

Rolls-Royce Phantom 2003 года Фото: Rolls-Royce

Несмотря на неурядицы, Rolls-Royce смог выпустили целую новую линейку моделей на новой платформе с несущим кузовом, оснащенных 6,75-литровым V8. Появились седан Rolls-Royce Silver Shadow, купе и кабриолет Corniche и оригинальный спортивный Camargue с кузовом от Pininfarina.

Довольно успешными стали Rolls-Royce Silver Spirit 1980 года и его удлиненный вариант Silver Spur. Всего было выпущено почти 19 тыс. авто.

Rolls-Royce Cullinan Фото: Rolls-Royce

В 90-х Rolls-Royce и Bentley наконец-то разделили — их выкупили, соответственно, BMW и Volkswagen. Новые владельцы взялись за реорганизацию модельного ряда и, прежде всего, возродили Rolls-Royce Phantom. Роскошный седан поразил монументальным стилем и мощным 453-сильным V12.

Электромобиль Rolls-Royce Spectre Фото: king_artur.ua

Сейчас линейка марки широка как никогда. В ней есть классический Rolls-Royce Phantom и его младший брат Ghost, появился и первый электромобиль Spectre. Компания вернулась к выпуску ультраэксклюзивных кастомных авто — представила Boattail и Droptail стоимостью 28-30 миллионов долларов.

Rolls-Royce Droptail стоит 30 млн долларов Фото: Rolls-Royce

Но настоящей золотой жилой для Rolls-Royce стал кроссовер Cullinan. Благодаря ему компания сейчас успешна как никогда и имеет рекордные объемы производства.

Между прочим, сегодня же 65-летие празднует знаменитый спорткар Jaguar E-Type, которого Энцо Феррари назвал самым красивым авто в мире.

