Символ розкоші: 120 років із заснування Rolls-Royce (фото)

У цей день рівно 120 років тому була зареєстрована компанія Rolls-Royce. Фокус розповість історію виробника найрозкішніших авто у світі.

Із моменту свого заснування Rolls-Royce випускав виключно дорогі люксові авто, які славилися своєю розкішшю та якістю. Дуже швидко марка увійшла до світової еліти автовиробників і залишається там понині.

Лорд Чарльз Роллс та інженер Генрі Ройс вирішили спільно створювати найрозкішніші авто у світі

Історія Rolls-Royce починається із зустрічі в Манчестері 4 травня 1904 року двох талановитих особистостей – гонщика та автодилера лорда Чарльза Роллса та інженера Генрі Ройса. Роллс хотів виробляти якісні дорогі авто і Ройс продемонстрував модель власної конструкції, яка вразила якістю та продуманістю.

Rolls-Royce 10HP 1905 року Фото: Rolls-Royce

23 грудня 1904 року Чарльз Роллс підписав угоду із Генрі Ройсом і погодився викупити для перепродажу всі виготовлені авто. Створили чотири різні моделі потужністю від 10 до 30 сил.

Цей Rolls-Royce Silver Ghost 1906 року продали за $75 мільйонів Фото: Rolls-Royce

Автомобілі непогано продавалися і 15 березня 1906 року заснували компанію Rolls-Royce Limited. І одразу сер Чарльз Роллс та Генрі Ройс поставили перед підлеглими амбіційне завдання – створити кращий автомобіль у світі. Для маленької компанії це був справжній виклик, проте команда інженерів на чолі з Клодом Джонсоном взялася до роботи.

Кузов для одного з Rolls-Royce Silver Ghost створив українець Яків Савчик Фото: bonhams.com

Презентація моделі відбулася у 1906 році на автошоу "Олімпія" в Лондоні. Новий Rolls-Royce вразив, перш за все, надзвичайно тихою та плавною семилітровою шісткою потужністю 50 к. с. Після презентації Клод Джонсон на сріблястій автівці відправився у автопробіг і подолав 24 тис. км без жодної несправності.

Rolls-Royce Phantom 1925 року Фото: RM Sotheby's

У ході випробування за характерний колір, м'яку півдвіску та тихий двигун Rolls-Royce отримав прізвисько Silver Ghost ("Срібний привид"), яке й стало назвою моделі. Між іншим, у наш час саме це сріблясте авто продали за $75 мільйонів.

Rolls-Royce 20HP Фото: RM Sotheby's

Заможні клієнти оцінили нову модель і щороку продавали по кілька сотень Silver Ghost. Зазвичай на заводі вироблялии голе шасі, а потім покупець звертався до спеціалізованих ательє за кузовом ексклюзивного дизайну. Цікаво, що один із Silver Ghost "одягнув" стиліст із України Яків Савчик.

Rolls-Royce Phantom II Фото: Тарас Брязгунов

Часто кастомізація на цьому не закінчувалася. Приміром, у 1909 році барон Монтагю замовив скульптору Чарльзу Сайксу ексклюзивну статуетку "Дух екстазу" на свій Silver Ghost. Вона вийшла настільки вдалою, що невдовзі стала офіційним маскотом Rolls-Royce і доповнила емблему марки.

Rolls-Royce Phantom III британського фелдьмаршала Монтгомері Фото: Rolls-Royce

Утім, Чарльз Роллс недовго насолоджувався успіхом свого дітища, адже в 1910 році загинув, потрапивши в аварію на аероплані під час авіашоу.

Король конструкторів і піонер автобудування: 180-річчя з дня народження Вільгельма Майбаха

Rolls-Royce Silver Ghost постійно вдосконалювали. Потужність двигуна збільшили до 60, а потім і до 80 сил, з'явилися електричні фари і стартер. Представили і спортивну версію Alpine Eagle, яка виграла Альпійське ралі. До речі, один такий автомобіль ще у 1914 році з'явився у Одесі.

У часи Першої світової на базі Silver Ghost робили броньовики. А з 1915 року почалося виробництво авіадвигунів Rolls-Royce.

Rolls-Royce Silver Ghost виявився напрочуд популярним у США, тому в 1921 році там навіть відкрили завод компанії. Основне підприємство у Великій Британії тим часом розширило лінійку, випустивши доступнішу модель 20HP.

Деякі Rolls-Royce Phantom вирізнялися екстравагантним дизайном Фото: Rolls-Royce

У 1925 році дебютував знаменитий Rolls-Royce Phantom. Наступник Silver Ghost став справжнім втіленням розкоші. Нова 7,7-літрова шістка стала не лише потужнішою (108 к. с.), а й ще тихішою. Чотири роки по тому представили ще досконаліший 120-сильний Phantom II.

Rolls-Royce Silver Wraith 1946 року

Rolls-Royce Phantom купували королі й магараджі, мільйонери і богема. Для нього створювали замовні кузови, причому деякі з них були доволі екстравагантними.

Rolls-Royce на диво непогано пережив Велику депресію і навіть нейтралізував свого основного конкурента Bentley у доволі оригінальний спосіб – придбав його. Із того часу упродовж десятиріч Bentley, по суті, були спортивними версіями Rolls-Royce.

Rolls-Royce Silver Cloud

Rolls-Royce Phantom III 1936 року став лебединою піснею Генрі Ройса і вразив новим 7,3-літровим V12. Двигун не став потужнішим (120 к. с.), але був надзвичайно плавним. Phantom III був у британській королівській родині, на ньому їздив фельдмаршал Бернард Монтгомері. Виготовили лише 727 авто, проте у лінійці Rolls-Royce була доступніша і більш масова шестициліндрова модель 25/30.

Психоделічний Rolls-Royce Phantom V Джона Леннона Фото: Wikipedia

Паралельно в Rolls-Royce розробляли й V12 великого об’єму для армії. Двигун Meteor встановлювали на танки Cromwell і Centurion, а Merlin – на знамениті винищувачі Supermarine Spitfire та P-51D Mustang.

Rolls-Royce Phantom V британської королівської родини Фото: Wikipedia

У повоєнний час Rolls-Royce почав розширення лінійки. Представили нові шестициліндрові моделі Silver Wraith і Silver Dawn, а також восьмициліндровий Phantom IV, який не став масовим – виготовили усього 18 автомобілів.

Rolls-Royce Silver Shadow

Успішнішими стали Rolls-Royce Silver Cloud на створені на його базі Phantom V і VI. Моделі цього сімейства випускали з 1955 по 1990 рік і всього зібрали понад 8000 автомобілів. Утім, ексклюзивні кузови (як у 20-х і 30-х) поступово фактично зникли.

Rolls-Royce Corniche

На цих авто їздили Йосип Броз Тіто, Микита Хрущов, Ніколае Чаушеску, Елтон Джон, Елвіс Преслі. Джон Леннон розфарбував свій Phantom у стилістиці хіпі, а британська королівська родина досі використовує лімузини Rolls-Royce Phantom IV під час урочистостей.

Rolls-Royce Camargue Фото: RM Sotheby's

Автомобільний бізнес Rolls-Royce залишався прибутковим, чого не скажеш про моторобудування. Розробка нового реактивного двигуна RB211 виявилася надто затратною і ледь не знищила компанію.

Rolls-Royce Silver Spirit Фото: Rolls-Royce

Довелося британському уряду втручатися та в 1971 році націоналізувати Rolls-Royce. Згодом компанію розділили і автомобільний підрозділ у 1980 році продали фірмі Vickers.

Rolls-Royce Phantom 2003 року Фото: Rolls-Royce

Попри негаразди, Rolls-Royce зміг випустили цілу нову лінійку моделей на новій платформі з несучим кузовом, оснащених 6,75-літровим V8. З’явилися седан Rolls-Royce Silver Shadow, купе і кабріолет Corniche та оригінальний спортивний Camargue із кузовом від Pininfarina.

Ексклюзив найвищого ґатунку: найяскравіші авто останнього шаха Ірану (фото)

Доволі успішними ставли Rolls-Royce Silver Spirit 1980 року та його подовжений варіант Silver Spur. Усього випустили майже 19 тис. авто.

Rolls-Royce Cullinan Фото: Rolls-Royce

У 90-х Rolls-Royce і Bentley нарешті розділили – їх викупили, відповідно, BMW та Volkswagen. Нові власники взялися за реорганізацію модельного ряду і, перш за все, відродили Rolls-Royce Phantom. Розкішний седан вразив монументальним стилем та потужним 453-сильним V12.

Електромобіль Rolls-Royce Spectre Фото: king_artur.ua

Зараз лінійка марки широка як ніколи. У ній є класичний Rolls-Royce Phantom і його молодший брат Ghost, з’явився і перший електромобіль Spectre. Компанія повернулася до випуску ультраексклюзивних кастомних авто – представила Boattail і Droptail вартістю 28-30 мільйонів доларів.

Rolls-Royce Droptail коштує 30 млн доларів Фото: Rolls-Royce

Та справжньою золотою жилою для Rolls-Royce став кросовер Cullinan. Завдяки йому компанія зараз успішна як ніколи і має рекордні об’єми виробництва.

Між іншим, сьогодні ж 65-річчя святкує знаменитий спорткар Jaguar E-Type, якого Енцо Феррарі назвав найкрасивішим авто у світі.

Також Фокус розповідав про броньований кросовер-лімузин Rolls-Royce за $2,5 мільйона.