Ексклюзив за $30 мільйонів: Rolls-Royce презентував найдорожче авто у світі (фото)

Новий Rolls-Royce Droptail вирізняється особливим перламутровим забарвленням, а його салон оздоблений дорогою шкірою та трояндовим деревом. Розкішний кабріолет обладнали 600-сильним V12.

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Презентовано ще одну модель із сімейства Rolls-Royce Droptail. Розкішний кабріолет коштує близько 30 мільйонів доларів – це найдорожче авто у світі станом на 2024 рік. Його подробиці розкрили на сайті Rolls-Royce.

Кабріолет обладнаний 600-сильним V12 Фото: Rolls-Royce

Усього планують випустити лише чотири кабріолети Rolls-Royce Droptail, які відрізнятимуться один від одного оздобленням. Конкретно це авто є третім у серії та має своє ім’я – Arcadia Droptail.

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Новий Rolls-Royce Droptail – елегантний 5,3-метровий кабріолет з довгим капотом. Фірмова решітка радіатора поєднується із тоненькими діодними фарами. 22-дюймові диски відполіровані до блиску.

Перламутрова фарба містить частинки скла та алюмінію Фото: Rolls-Royce

Замовник цього автомобіля побажав оформити його в стилі традиційної архітектури Південно-Східної Азії. Його кузов отримав біле перламутрове забарвлення – у фарбу додали мікроскопічні частинки скла та алюмінію.

Салон оздоблений шкірою і трояндовим деревом Фото: Rolls-Royce

Салон Rolls-Royce Arcadia Droptail оздоблений дорогою шкірою та трояндовим деревом. На інтер’єр та кришку багажника пішло 233 шматочки цього дерева, а робота тривала 8000 годин. Також у Rolls-Royce Arcadia Droptail ексклюзивний дизайн приладів, а на передній панелі встановлено дорогий годинник, який виготовляли упродовж 5 місяців.

На передній панелі встановлено дорогий годинник Фото: Rolls-Royce

Як і всі Rolls-Royce Droptail, Arcadia обладнали 6,75-літровим V12 твін-турбо на 600 к. с. та 840 Нм. У парі з мотором працює 8-ступінчастий автомат.

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