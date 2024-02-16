Унікальний кросовер Rolls-Royce отримав найдорожчий у світі номер за $15 мільйонів (фото)

Тюнінгований Rolls-Royce Cullinan Mansory в Дубаї отримав ексклюзивний автономер із цифрою "7". За нього власник кросовера віддав на аукціоні 15 мільйонів доларів.

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Найдорожчий номер авто у світі вартістю 15 мільйонів доларів нарешті закріпили за транспортним засобом. Його отримав розкішний кросовер Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D’Oro. Про це пише сайт Carscoops.

Тюнінгований кросовер здатен розвинути 280 км/год Фото: Mansory

Ексклюзивний номер авто із цифрою "7" був проданий за 15 мільйонів доларів на аукціоні в Дубаї минулої весни. Варто відзначити, що подібні аукціони в ОАЕ влаштовують регулярно, адже в цій країні дуже люблять дорогі автомобільні номери з одним чи двома символами. Усі отримані кошти передають на благодійні проєкти.

Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D"Oro вирізняється оригінальним забарвленням Фото: Mansory

Цікаво, що новий Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D’Oro набагато дешевший за його номерний знак. Тюнінгований кросовер вартує "всього" трохи більше мільйона доларів. Виготовили лише 10 таких авто.

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Тюнінг Rolls-Royce Cullinan від Mansory включає карбонові обвіс, бампери і капот, а також нову решітку радіатора. Встановлені і 24-дюймові ковані диски FD.15.

Салон Rolls-Royce Cullinan оздоблений шкірою, карбоном і золотом Фото: Mansory

Кросовер Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D’Oro приваблює оригінальним бірюзово-чорим забарвленням. У чотиримісному інтер’єрі бірюзова шкіра поєднується із карбоном. Цікаво, що на кузові і в салоні з’явився декор із 24-каратного золота.

Ззаду встановлені окремі сидіння Фото: Mansory

Тюнінг Rolls-Royce Cullinan збільшив віддачу 6,75-літрового турбованого V12 до 610 к. с. і 950 Нм. Розгін до сотні займає 5 с, а максимальна швидкість зросла до 280 км/год.

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