Новий рекорд: найдорожчий номер авто пішов із молотка за ціною літака (відео)

В ОАЕ регулярно продають красиві номери авто на аукціонах та їхня вартість постійно зростає. Виручені кошти спрямовуються на благодійність та розвиток дорожньої інфраструктури.

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У Дубаї встановлено новий рекорд вартості автомобільного номера. За номерний знак із комбінацією "Р 7" на аукціоні віддали 55 мільйонів дірхам ($15 млн) – як за бізнес-джет. Про це повідомляє Bloomberg.

За ексклюзивний номер авто спалахнула справжня боротьба. Покупець таблички "Р-7" побажав залишитися анонімним. Цікаво, що в аукціоні взяв участь і творець соцмережі "Вконтакте" та месенджера Telegram Павло Дуров, але російський мільярдер зупинився на ставці $9,5 мільйона.

Короткі номери дуже популярні в ОАЕ Фото: Bloomberg

Донедавна найдорожчий автономер коштував 55,2 мільйонів дірхам ($14,2 млн) – саме стільки ще 2008 року віддали за табличку із цифрою "1". Також у США продавали гарний номер авто за $24,5 мільйонів, проте покупець на нього не знайшовся.

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Слід зазначити, що такі аукціони автономерів в ОАЕ влаштовують регулярно. Красиві номерні знаки авто там мають величезну популярність, причому особливо в пошані короткі комбінації з цифрами від 1 до 9.

Виручені на аукціонах кошти спрямовують на розвиток дорожньої інфраструктури в ОАЕ або ж на благодійність. У цьому випадку гроші підуть на харчування для незаможних у рамках ініціативи шейха Мохаммеда ібн Рашида "1 мільярд обідів".

Раніше Фокус повідомляв, що українці незабаром зможуть замовити номери онлайн. Їх можна буде забронювати терміном до 10 днів.

Також ми писали, що українець купив ексклюзивний Bugatti за $10 мільйонів, як у Кріштіану Роналду.