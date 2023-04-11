Новый рекорд: самый дорогой номер авто ушел с молотка по цене самолета (видео)

В ОАЭ регулярно продают красивые номера авто на аукционах и их стоимость постоянно растет. Вырученные средства направляются на благотворительность и развитие дорожной инфраструктуры.

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В Дубае установлен новый рекорд стоимости автомобильного номера. За номерной знак с комбинацией "Р 7" на аукционе отдали 55 миллионов дирхам ($15 млн) – как за бизнес-джет. Об этом сообщает Bloomberg.

За эксклюзивный номер авто разгорелась настоящая борьба. Покупатель таблички "Р 7" пожелал остаться анонимным. Интересно, что в аукционе участвовал и создатель соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, но российский миллиардер остановился на ставке в $9,5 миллиона.

Короткие номера очень популярны в ОАЭ Фото: Bloomberg

До недавнего времени самый дорогой автономер стоил 55,2 миллионов дирхам ($14,2 млн) – именно столько еще в 2008 году отдали за табличку с цифрой "1". Также в США продавали красивый номер авто за $24,5 миллионов, однако покупатель на него не нашелся.

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Следует отметить, что подобные аукционы автономеров в ОАЭ устраивают регулярно. Красивые номерные знаки авто там пользуются огромной популярностью, причем особенно в почете короткие комбинации с цифрами от 1 до 9.

Вырученные на аукционах средства направляют на развитие дорожной инфраструктуры в ОАЭ либо же на благотворительность. В данном случае деньги пойдут на питание для малоимущих в рамках инициативы шейха Мохаммеда ибн Рашида "1 миллиард обедов".

Ранее Фокус сообщал, что украинцы вскоре смогут заказать номера авто онлайн. Их можно будет забронировать на срок до 10 дней.

Также мы писали, что украинец купил эксклюзивный Bugatti за $10 миллионов как у Криштиану Роналду.