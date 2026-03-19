Зміниться до невпізнання: новий Mercedes C-Class показали на перших офіційних фото
Опубліковано перші офіційні фото нового Mercedes-Benz C-Class. Седан зазнає кардинальних змін та стане електромобілем.
Новий Mercedes C-Class EQ презентують у квітні, а його продажі почнуться у другій половині нинішнього року. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Електромобіль Mercedes C-Class EQ не замінить нинішню бензинову модель, а випускатиметься паралельно із нею. Його конкурентами стануть Tesla Model 3 та новий BMW i3.
Поки що седан Mercedes C-Class EQ проходить фінальні тести і на офіційних фото показали прототипи у камуфляжі. На фото можна розгледіти обтічний силует електрокара та широку решітку радіатора в дусі спорідненого кросовера Mercedes GLC EQ. Оптика прикрашена логотипами Mercedes.
Саме в цієї моделі запозичать платформу MB.EA-M, та й компонування салону у двох моделей буде однаковим. Це значить, що новий Mercedes C-Class отримає великий трисекційний екран на передній панелі.
Кросовер Mercedes GLC EQ поділиться і 490-сильною повнопривідною установкою, яку новий C-Class отримає зі старту. У 2027 році палітру версій розширять. Для авто запропонують пневмопідвіску та керовані задні колеса.Важливо
Акумуляторна батарея ємністю 94 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно 800 км. 800-вольтне електрообладнання дозволить швидку зарядку потужністю 330 кВт: додати 300 км можна буде за 10 хвилин.
