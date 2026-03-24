Запас хода 900 км и начинка от Huawei: в Китае продают дешевый клон Porsche Taycan (фото)
Новый SAIC Z7 вывели на китайский рынок. Недорогой электрокар очень напоминает Porsche Taycan и имеет запас хода до 900 км.
Электромобиль SAIC Z7 поступил в продажу и стоит от 228 800 юаней ($32 225) за седан и 239 800 юаней ($34 820) за универсал. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Схожесть SAIC Z7 с Porsche Taycan видна невооруженным глазом и особенно — в профиль и сзади. Передняя часть все же несколько отличается. По размерам две модели также схожи.
Габариты SAIC Z7 2026:
- длина — 5036 мм;
- ширина — 1975 мм;
- высота — 1465 мм;
- колесная база — 3000 мм.
Компоновка салона SAIC Z7 похожа на Porsche Taycan, хотя в данном случае о копировании речь все же не идет. Китайский электромобиль получил узкий цифровой щиток приборов, поворотный центральный тачскрин и проекцию на лобовое стекло.
Мультимедиа, программное обеспечение и систему полуавтономного движения разработали в Huawei. Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1582 л в седане и 1694 л — в универсале.
Китайский клон Porsche Taycan со старта доступен в 354-сильной заднеприводной и 582-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,44 с. На выбор предлагают батареи емкостью 81 и 100 кВт∙ч: запас хода достигает 905 км.
