Запас хода 900 км и начинка от Huawei: в Китае продают дешевый клон Porsche Taycan (фото)

Новый SAIC Z7 вывели на китайский рынок. Недорогой электрокар очень напоминает Porsche Taycan и имеет запас хода до 900 км.

Электромобиль SAIC Z7 поступил в продажу и стоит от 228 800 юаней ($32 225) за седан и 239 800 юаней ($34 820) за универсал. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

SAIC Z7 доступен в версиях на 354 и 582 л.с. Фото: SAIC

Схожесть SAIC Z7 с Porsche Taycan видна невооруженным глазом и особенно — в профиль и сзади. Передняя часть все же несколько отличается. По размерам две модели также схожи.

Универсал SAIC Z7 Фото: SAIC

Габариты SAIC Z7 2026:

длина — 5036 мм;

ширина — 1975 мм;

высота — 1465 мм;

колесная база — 3000 мм.

Запас хода SAIC Z7 достигает 905 км Фото: SAIC

Компоновка салона SAIC Z7 похожа на Porsche Taycan, хотя в данном случае о копировании речь все же не идет. Китайский электромобиль получил узкий цифровой щиток приборов, поворотный центральный тачскрин и проекцию на лобовое стекло.

Мультимедиа, программное обеспечение и систему полуавтономного движения разработали в Huawei. Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1582 л в седане и 1694 л — в универсале.

Электронику для авто разработали в Huawei Фото: SAIC

Китайский клон Porsche Taycan со старта доступен в 354-сильной заднеприводной и 582-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,44 с. На выбор предлагают батареи емкостью 81 и 100 кВт∙ч: запас хода достигает 905 км.

Между прочим, недавно дебютировал семейный кроссовер от Huawei с запасом хода 760 км.

Также Фокус писал, что General Motors, SAIC и Huawei создали плагин-гибридный кроссовер.