Богатое оснащение и запас хода 760 км: дебютировал электрифицированный кроссовер от Huawei (фото)
В Китае презентовали новый Aito M6. Семейный кроссовер от Huawei богато оснащен и доступен с мощными электрифицированными установками.
Кроссовер Huawei Aito M6 поступит в продажу со второго квартала нынешнего года по цене от 269 800 юаней ($39 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?
Новый Aito M6 — премиальный семейный кроссовер от автобренда, совладельцем которого является Huawei. Обтекаемый дизайн с раскосыми фарами выдержан в духе старших Aito M8 и M9.
Размеры Aito M6 2026:
- длина — 4960 мм;
- ширина — 1985 мм;
- высота — 1736 мм;
- колесная база — 2950 мм.
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и поворотный тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло и монитор для задних пассажиров. Все сиденья получили подогрев и вентиляцию, а передние кресла имеют еще и электропривод и массаж. Кроме того, комплектация включает панорамную крышу, пневмоподвеску, управляемые задние колеса, холодильник и систему полуавтономного движения.
Модель предлагают в электрифицированных версиях. Электромобиль Huawei Aito M6 доступен в 304-сильном заднеприводном и 462-сильном полноприводном вариантах. С батареей емкостью 100 кВт∙ч запас хода составляет, соответственно, 760 и 665 км.
Также доступен 469-сильный плагин-гибрид Aito M6 с 1,5-литровым турбодвигателем и парой электромоторов. Можно выбрать батареи на 37 и 53 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 180 и 272 км, соответственно.
Кстати, недавно на рынок вышел новый электромобиль Xiaomi SU7 с запасом хода 900 км.
Также Фокус рассказывал о сверхмощном кроссовере от Geely и Volvo в Киеве.