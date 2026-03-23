Багате оснащення і запас ходу 760 км: дебютував електрифікований кросовер від Huawei (фото)

У Китаї презентували новий Aito M6. Сімейний кросовер від Huawei багато оснащений та доступний із потужними електрифікованими установками.

Кросовер Huawei Aito M6 надійде в продаж із другого кварталу нинішнього року за ціною від 269 800 юанів ($39 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Aito M6 — преміальний сімейний кросовер від автобренду, співвласником якого Huawei. Обтічний дизайн із розкосими фарами витриманий у дусі старших Aito M8 і M9.

Huawei Aito M6 доступний в електрифікованих версіях потужністю до 469 сил Фото: Huawei

Розміри Aito M6 2026:

довжина — 4960 мм;

ширина — 1985 мм;

висота — 1736 мм;

колісна база — 2950 мм.

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і поворотний тачскрін, є й проєкція на лобове скло та монітор для задніх пасажирів. Усі сидіння отримали підігрів і вентиляцію, а передні крісла мають ще й електропривід та масаж. Крім того, комплектація включає панорамний дах, пневмопідвіску, керовані задні колеса, холодильник та систему напівавтономного руху.

Центральний тачскрін може повертатися Фото: Huawei

Модель пропонують в електрифікованих версіях. Електромобіль Huawei Aito M6 доступний у 304-сильному задньопривідному та 462-сильному повнопривідному варіантах. Із батареєю ємністю 100 кВт∙год запас ходу складає, відповідно, 760 і 665 км.

Для задніх пасажирів встановили монітор Фото: Huawei

Також доступний 469-сильний плагін-гібрид Aito M6 із 1,5-літровим турбодвигуном і парою електромотором. Можна обрати батареї на 37 і 53 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 180 і 272 км, відповідно.

