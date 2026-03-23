Багате оснащення і запас ходу 760 км: дебютував електрифікований кросовер від Huawei (фото)
У Китаї презентували новий Aito M6. Сімейний кросовер від Huawei багато оснащений та доступний із потужними електрифікованими установками.
Кросовер Huawei Aito M6 надійде в продаж із другого кварталу нинішнього року за ціною від 269 800 юанів ($39 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Aito M6 — преміальний сімейний кросовер від автобренду, співвласником якого Huawei. Обтічний дизайн із розкосими фарами витриманий у дусі старших Aito M8 і M9.
Розміри Aito M6 2026:
- довжина — 4960 мм;
- ширина — 1985 мм;
- висота — 1736 мм;
- колісна база — 2950 мм.
У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і поворотний тачскрін, є й проєкція на лобове скло та монітор для задніх пасажирів. Усі сидіння отримали підігрів і вентиляцію, а передні крісла мають ще й електропривід та масаж. Крім того, комплектація включає панорамний дах, пневмопідвіску, керовані задні колеса, холодильник та систему напівавтономного руху.
Модель пропонують в електрифікованих версіях. Електромобіль Huawei Aito M6 доступний у 304-сильному задньопривідному та 462-сильному повнопривідному варіантах. Із батареєю ємністю 100 кВт∙год запас ходу складає, відповідно, 760 і 665 км.
Також доступний 469-сильний плагін-гібрид Aito M6 із 1,5-літровим турбодвигуном і парою електромотором. Можна обрати батареї на 37 і 53 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 180 і 272 км, відповідно.
