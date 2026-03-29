У Києві з'явився недорогий електрифікований кросовер Mazda із запасом ходу 1300 км (фото)

В Україну почали завозити новий кросовер Mazda EZ-60. Модель пропонують у багато оснащених електрифікованих версіях із запасом ходу до 1300 км.

Одну із перших Mazda EZ-60 в Україні сфотографували в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Кросовер Mazda EZ-60 — представник нового сімейства електрифікованих моделей, які виробляють у Китаї спільно з Changan. До нас його завозять неофіційно, а от в ЄС модель уже представлена як Mazda CX-6e. Ціна Mazda EZ-60 в Україні становить 33-35 тис. доларів.

Авто вирізняється рубаним дизайном Фото: Topcars UA

Нова Mazda EZ-60 сягає 4,85 м завдовжки та вирізняється рубаним дизайном зі стрімким силуетом. Передня частина імітує традиційну решітку радіатора Mazda.

У салоні немає панелі приладів, а всі покази виведені на центральний 26,5-дюймовий дисплей. Задні сидіння мають регульовану спинку, а об’єм багажника становить 350-2036 л.

Відео дня

У салоні немає панелі приладів Фото: Topcars UA

Зазвичай нова Mazda EZ-60 доволі багато оснащена — є безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду (вони заміняють і дзеркала), цифрове дзеркало, електропривід, підігрів і вентиляція передніх сидінь.

Важливо

Конкретно цей кросовер Mazda EZ-60 — 258-сильний плагін-гібрид із 1,5-літровим бензиновим генератором та електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 185 км/год.

Запас ходу Mazda EZ-60 сягає 1300 км Фото: Topcars UA

Батарея ємністю 31,7 кВт∙год дозволяє проїхати 160 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км.

Крім того, існує електромобіль Mazda EZ-60 — також 258-сильний. Він отримав батарею на 80 кВт∙год і має запас ходу 600 км.

