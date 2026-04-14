Штурвал, запас хода 926 км и быстрая зарядка: Mercedes показал электрический флагман (фото)

Презентован новый Mercedes-Benz EQS 2026. Флагманский электрокар стал мощнее и современнее, а его запас хода превысил 900 км.

Электромобиль Mercedes EQS представили в Штутгарте и вскоре он поступит в продажу в Европе по цене от 94 403 до 134 732 евро. Подробности новинки раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Запас хода Mercedes EQS вырос до 926 км Фото: Mercedes-Benz

Обновленный седан EQS узнается по измененной передней части в стиле нового Mercedes CLA — с имитацией радиаторной решетки и фарами с трехлучевыми звездами. Новая оптика, кстати, светит на 600 м.

Mercedes-Benz презентовал сразу три новых кроссовера: подробности и фото

Главная новинка в салоне Mercedes EQS 2026 — руль-штурвал, который предлагается в качестве опции. Электрокар сохранил трехсекционный экран во всю ширину передней панели, но получил улучшенную мультимедийную систему с искусственным интеллектом. Также доработали парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.

Для электрокара теперь доступен руль-штурвал Фото: Mercedes-Benz

К тому же, электромобиль Mercedes EQS получил новые силовые установки. Седан предлагают в заднеприводном 367-сильном варианте и полноприводных версиях на 476 и 585 сил, а вот спортивные версии от AMG обновят позже. Оснащение включает пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Mercedes EQS 2026 мощнее и заряжается быстрее Фото: Mercedes-Benz

Емкость батарей выросла до 112 и 122 кВт∙ч, а запас хода Mercedes EQS теперь достигает 926 км. Новая 800-вольтовая архитектура поддерживает быструю зарядка мощностью 350 кВт, что позволяет добавить 320 км за 10 минут. Также есть режим повербанка — можно питать дом.

Кстати, недавно презентовали электрического преемника Mercedes V-Class и Vito.

Также Фокус рассказывал о самых дорогих электромобилях Tesla для избранных.