Стильный и роскошный преемник Mercedes V-Class и Vito выходит на рынок (фото)

Новый Mercedes-Benz VLE поступает в продажу. Минивэн предлагается исключительно в электрических версиях.

Электрический VLE приходит на смену моделям Mercedes V-Class и Vito. Об этом сообщает сайт Motor1.

Электрический минивэн имеет запас хода 713 км Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes VLE отличается обтекаемым дизайном, а в его салоне на передней панели установили трехсекционный экран. Задние сиденья способны двигаться по специальным рельсам. Объем багажника минивэна составляет 795-4078 л.

Первым на рынок вышел 277-сильный электромобиль Mercedes VLE 300 с батареей емкостью 115 кВт∙ч и запасом хода 713 км. Доступны версии на 5 и 6 мест.

На передней панели установлены три экрана Фото: Mercedes-Benz

Цена Mercedes VLE сейчас стартует с 82 260 евро, однако стоит отметить, что сначала минивэн предложили в богатых комплектациях с 19-дюймовыми дисками, раздельным климат-контролем, парктроником, камерами и управляемыми задними колесами. Вариант Exclusive (от 94 250 евро) добавляет панорамную крышу, электропривод сидений, акустику Burmester, пневмоподвеску и проекцию на лобовое стекло.

Сначала дебютировали богато оснащенные версии Фото: Mercedes-Benz

Позже в этом году появятся минивэн Mercedes VLE 300 в базовой комплектации за 70 464 евро, полноприводный 408-сильный вариант VLE 400 Matic, а также восьмиместная модификация. А в 2027 году выпустят электромобиль Mercedes VLE 250 стоимостью 64 804 евро с меньшей батареей на 80 кВт∙ч.

