Швидка зарядка і розгін як у суперкара: на ринок вийшли недорогі електрокари Zeekr (фото)

Zeekr виводить на ринок нові електричні моделі. Вони недорогі, оснащені надпотужними установками та надзвичайно швидко заряджаються.

Оновлені седан Zeekr 007 та універсал 7 GT, а також особливий ювілейний електромобіль Zeekr 001 Anniversary Edition надійшли у продаж у Китаї, проте із часом моделі почнуть експортувати. Їх подробиці розкрили на сайті CarNewsChina.

Zeekr 007 FR-Line Фото: autohome.com.cn

Новий Zeekr 007

Сімейство Zeekr 007 пройшло модернізацію. Стандартні седан 007 та універсал 7 GT не змінилися зовні та всередині, проте з'явилася версія FR-Line із карбоновим обвісом, 20-дюймовими дисками, спортивними кермом та сидіннями.

У салоні Zeekr 007 FR-Line встановили спортивні кермо та крісла Фото: autohome.com.cn

Зате силові установки повністю нові — 496-сильна задньопривідна та 784-сильна повнопривідна. Найшвидший електромобіль Zeekr 007 розганяється до 100 км/год за 2,73 с.

Універсал Zeekr 7 GT Фото: autohome.com.cn

На вибір пропонують батареї ємністю 75 та 103 кВт∙год: запас ходу Zeekr 007 становить від 702 до 905 км. До того ж, в електрокара тепер 900-вольтна архітектура, тому підтримується надшвидка зарядка (потужністю 600 кВт) на 80% за 10 хвилин. Ціна Zeekr 007 2026 становить від 193 900 до 243 900 юанів ($28 400 — 35 750).

Zeekr 001 Anniversary Edition

Електромобіль Zeekr 001 Anniversary Edition присвятили п'ятиріччю китайського бренду. Це спортивна версія, яка займає нішу між стандартним Zeekr 001 2026 та надпотужним лімітованим варіантом FR.

Zeekr 001 Anniversary Edition Фото: Zeekr

Новий Zeekr 001 Anniversary Edition також отримав пакет FR-Line, який у випадку цієї моделі включає обвіс і спойлер із вуглеволока, а також 22-дюймові колеса. У салоні встановили спортивні крісла. Крім того, пакет Anniversary Edition включає особливе забарвлення та оздоблення інтер'єру алькантарою.

Салон Zeekr 001 Anniversary Edition оздобили алькантарою Фото: Zeekr

Електрокар Zeekr 001 Anniversary Edition оснастили повнопривідною 912-сильною установкою. Він здатен розігнатися до сотні за 2,9 с і розвинути 280 км/год, а запас ходу складає 680 км. Крім того, авто отримало адаптивну підвіску та ефективніші гальма від Brembo.

Zeekr 001 Anniversary Edition отримав потужну 912-сильну установку Фото: Zeekr

Батарея на 103 кВт∙год забезпечує запас ходу 680 км. Як і новий Zeekr 007, зарядити електромобіль на 80% можна за 10 хвилин. Ціна Zeekr 001 Anniversary Edition — 365 000 юанів ($53 500).

До речі, нещодавно в Києві з'явився флагманський 1400-сильний кросовер Zeekr за $120 000.

