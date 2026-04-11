Быстрая зарядка и разгон как у суперкара: на рынок вышли недорогие электрокары Zeekr (фото)

Zeekr выводит на рынок новые электрические модели. Они недорогие, оснащены сверхмощными установками и чрезвычайно быстро заряжаются.

Обновленные седан Zeekr 007 и универсал 7 GT, а также особый юбилейный электромобиль Zeekr 001 Anniversary Edition поступили в продажу в Китае, однако со временем модели начнут экспортировать. Их подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.

Zeekr 007 FR-Line Фото: autohome.com.cn

Новый Zeekr 007

Семейство Zeekr 007 прошло модернизацию. Стандартные седан 007 и универсал 7 GT не изменились внешне и внутри, однако появилась версия FR-Line с карбоновым обвесом, 20-дюймовыми дисками, спортивными рулем и сиденьями.

В салоне Zeekr 007 FR-Line установили спортивные руль и кресла Фото: autohome.com.cn

Зато силовые установки полностью новые — 496-сильная заднеприводная и 784-сильная полноприводная. Самый быстрый электромобиль Zeekr 007 разгоняется до 100 км/ч за 2,73 с.

Универсал Zeekr 7 GT Фото: autohome.com.cn

На выбор предлагают батареи емкостью 75 и 103 кВт∙ч: запас хода Zeekr 007 составляет от 702 до 905 км. К тому же, у электрокара теперь 900-вольтная архитектура, поэтому поддерживается сверхбыстрая зарядка (мощностью 600 кВт) на 80% за 10 минут. Цена Zeekr 007 2026 составляет от 193 900 до 243 900 юаней ($28 400 — 35 750).

Zeekr 001 Anniversary Edition

Электромобиль Zeekr 001 Anniversary Edition посвятили пятилетию китайского бренда. Это спортивная версия, которая занимает нишу между стандартным Zeekr 001 2026 и сверхмощным лимитированным вариантом FR.

Zeekr 001 Anniversary Edition Фото: Zeekr

Новый Zeekr 001 Anniversary Edition также получил пакет FR-Line, который в случае этой модели включает обвес и спойлер из углеволока, а также 22-дюймовые колеса. В салоне установили спортивные кресла. Кроме того, пакет Anniversary Edition включает особый окрас и отделку интерьера алькантарой.

Салон Zeekr 001 Anniversary Edition украсили алькантарой Фото: Zeekr

Электрокар Zeekr 001 Anniversary Edition оснастили полноприводной 912-сильной установкой. Он способен разогнаться до сотни за 2,9 с и развить 280 км/ч, а запас хода составляет 680 км. Кроме того, авто получило адаптивную подвеску и более эффективные тормоза от Brembo.

Zeekr 001 Anniversary Edition получил мощную 912-сильную установку Фото: Zeekr

Батарея на 103 кВт∙ч обеспечивает запас хода 680 км. Как и новый Zeekr 007, зарядить электромобиль на 80% можно за 10 минут. Цена Zeekr 001 Anniversary Edition — 365 000 юаней ($53 500).

