На европейский рынок вышел электрокар BYD с рекордным запасом хода более 1000 км (фото)
Электромобиль Denza Z9 GT от BYD появился в Европе. Мощная премиальная модель способна проехать более 1000 км без подзарядки.
Новый BYD Denza Z9 GT начнут продавать в семи странах Европы по цене от 101 000 до 115 000 евро. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Denza Z9 GT от премиального подразделения BYD недавно прошел обновление. Большой 5,2-метровый хэтчбек не изменился внешне, а внутри лишь заменили руль.
Электромобиль BYD Denza Z9 GT довольно богато оснащен. Его салон отделан кожей, а на передней панели установлены три экрана. Также есть проекция на лобовое стекло, электропривод и вентиляция сидений, панорамная крыша, камеры вместо зеркал, холодильник, пневмоподвеска и управляемые задние колеса.
Главное отличие BYD Denza Z9 GT 2026 — его силовые установки. Электрокар дебютирует в Европе в топовой 1140-сильной версии с полным приводом, которая способна разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с и развить 270 км/ч. Заднеприводный 496-сильный вариант предложат позже.
Большая батарея Denza Z9 GT на 122,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода 1002 км с полным приводом и 1036 км — с задним. К тому же, электрокар поддерживает сверхбыструю зарядку (мощностью 1,5 МВт) на 97% за 9 минут.
Кроме того, в Европе ожидается и 858-сильный плагин-гибрид BYD Denza Z9 GT с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Он стартует до сотни за 3,6 с и может проехать 400 км в электрическом режиме.
