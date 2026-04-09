На европейский рынок вышел электрокар BYD с рекордным запасом хода более 1000 км (фото)

Электромобиль Denza Z9 GT от BYD появился в Европе. Мощная премиальная модель способна проехать более 1000 км без подзарядки.

Новый BYD Denza Z9 GT начнут продавать в семи странах Европы по цене от 101 000 до 115 000 евро. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Denza Z9 GT от премиального подразделения BYD недавно прошел обновление. Большой 5,2-метровый хэтчбек не изменился внешне, а внутри лишь заменили руль.

Запас хода электрокара достигает 1036 км Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Denza Z9 GT довольно богато оснащен. Его салон отделан кожей, а на передней панели установлены три экрана. Также есть проекция на лобовое стекло, электропривод и вентиляция сидений, панорамная крыша, камеры вместо зеркал, холодильник, пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

Важно

Запас хода 700 км и зарядка за 9 минут: на рынок вышел электрокар BYD за $21 000 (фото)

Главное отличие BYD Denza Z9 GT 2026 — его силовые установки. Электрокар дебютирует в Европе в топовой 1140-сильной версии с полным приводом, которая способна разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с и развить 270 км/ч. Заднеприводный 496-сильный вариант предложат позже.

Відео дня

Большая батарея Denza Z9 GT на 122,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода 1002 км с полным приводом и 1036 км — с задним. К тому же, электрокар поддерживает сверхбыструю зарядку (мощностью 1,5 МВт) на 97% за 9 минут.

Модель богато оснащена Фото: BYD Auto

Кроме того, в Европе ожидается и 858-сильный плагин-гибрид BYD Denza Z9 GT с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Он стартует до сотни за 3,6 с и может проехать 400 км в электрическом режиме.

Между прочим, в продажу поступил новый недорогой рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок выйдет первый рамный пикап Kia.