Запас хода 700 км и зарядка за 9 минут: на рынок вышел электрокар BYD за $21 000 (фото)
Новый BYD Song Ultra поступил в продажу. Доступный семейный электрокроссовер богато оснащен, мощный и заряжается всего за 9 минут.
Цена BYD Song Ultra на китайском рынке составляет от 151 900 до 179 900 юаней ($21 000 — 24 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль BYD Song Ultra — представитель новой линейки моделей китайского автопроизводителя. 4,8-метровый семейный кроссовер выдержан в традиционном современном стиле марки с раскосыми фарами и фонарями на всю ширину кузова.
В салоне BYD Song Ultra установили цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а еще их можно разложить и превратить в спальные места. Объем багажника составляет 730-1659 л, есть и 150-литровый отсек спереди.
Новый BYD Song Ultra со старта предлагают в заднеприводных модификациях мощностью 326 и 367 сил. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Кроме того, установлены адаптивные амортизаторы.
На выбор доступны батареи емкостью 68,4 и 82,7 кВт∙ч: запас хода составляет, соответственно, 620 и 710 км. Новая архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку (мощностью 1,5 МВт) на 97% за 9 минут.
