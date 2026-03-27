Запас ходу 700 км і зарядка за 9 хвилин: на ринок вийшов електрокар BYD за $21 000 (фото)

Новий BYD Song Ultra надійшов у продаж. Доступний сімейний електрокросовер багато оснащений, потужний і заряджається усього за 9 хвилин.

Ціна BYD Song Ultra на китайському ринку становить від 151 900 до 179 900 юанів ($21 000 — 24 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу BYD Song Ultra сягає 710 км

Електромобіль BYD Song Ultra — представник нової лінійки моделей китайського автовиробника. 4,8-метровий сімейний кросовер витриманий у традиційному сучасному стилі марки з розкосими фарами та ліхтарями на всю ширину кузова.

У салоні BYD Song Ultra встановили цифровий щиток приладів та поворотний 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Передні сидіння отримали електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж, а ще їх можна розкласти та перетворити на спальні місця. Об'єм багажника становить 730-1659 л, є і 150-літровий відсік спереду.

Запас ходу — 730 км: найбільший електрокросовер Volkswagen продають за ціною Tiguan (фото)

Новий BYD Song Ultra зі старту пропонують у задньопривідних модифікаціях потужністю 326 та 367 сил. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Крім того, встановлені адаптивні амортизатори.

На вибір доступні батареї ємністю 68,4 та 82,7 кВт∙год: запас ходу становить, відповідно, 620 і 710 км. Нова архітектура підтримує надшвидку зарядку (потужністю 1,5 МВт) на 97% за 9 хвилин.

Між іншим, нещодавно розкрили подробиці нового флагманського седана BYD Seal 08.

Також Фокус повідомляв, що в Києві з'явився 1300-сильний BYD за $100 000.