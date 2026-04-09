На європейський ринок вийшов електрокар BYD із рекордним запасом ходу понад 1000 км (фото)

Електромобіль Denza Z9 GT від BYD з’явився в Європі. Потужна преміальна модель здатна проїхати понад 1000 км без підзарядки.

Новий BYD Denza Z9 GT почнуть продавати в семи країнах Європи за ціною від 101 000 до 115 000 євро. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Denza Z9 GT від преміального підрозділу BYD нещодавно пройшов оновлення. Великий 5,2-метровий хетчбек не змінився зовні, а всередині лише замінили кермо.

Запас ходу електрокара сягає 1036 км Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Denza Z9 GT доволі багато оснащений. Його салон оздоблений шкірою, а на передній панелі встановлено три екрани. Також є проєкція на лобове скло, електропривід і вентиляція сидінь, панорамний дах, камери замість дзеркал, холодильник, пневмопідвіска та керовані задні колеса.

Важливо

Головна відмінність BYD Denza Z9 GT 2026 – його силові установки. Електрокар дебютує в Європі у топовій 1140-сильній версії з повним приводом, яка здатна розігнатися до 100 км/год за 2,7 с і розвинути 270 км/год. Задньопривідний 496-сильний варіант запропонують пізніше.

Відео дня

Велика батарея Denza Z9 GT на 122,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 1002 км із повним приводом та 1036 км – із заднім. До того ж, електрокар підтримує надшвидку зарядку (потужністю 1,5 МВт) на 97% за 9 хвилин.

Фото: BYD Auto

Крім того, в Європі очікується і 858-сильний плагін-гібрид BYD Denza Z9 GT із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Він стартує до сотні за 3,6 с і може проїхати 400 км в електричному режимі.

