На український ринок вийде перший рамний пікап Kia із незвичним дизайном (фото)

Пікап Kia Tasman продаватиметься в Україні. Оригінальна рамна модель оснащена тяговитим турбодизелем.

Новий Kia Tasman — перший рамний пікап в історії південнокорейської марки. Про авто розповіли на сайті представництва Kia в Україні.

Рамний пікап Kia Tasman сягає 5,4 м завдовжки та вирізняється незвичним брутальним дизайном із рубаними лініями та розширеними крилами. Вантажопідйомність становить 1050 кг.

Фото: Kia

Kia Tasman в Україні продаватиметься у чотири дверному виконанні. У салоні встановлено три екрани на передній панелі, а передні сидіння розділені високою консоллю.

Спеціально для України: представлено недорогий пікап Peugeot "Лютий" (фото)

Ціна Kia Tasman в Україні складе 1 860 000 гривень. Зі старту пікап пропонуватимуть в одній комплектації Comfort із кондиціонером, круїз-контролем, камерою, парктроніком, датчиками дощу та світла.

Під капотом Kia Tasman встановлено 2,2-літровий турбодизель на 207 к. с. і 440 Н∙м, який працює в парі з 6-ступінчастою механічною КП. Пікап здатен розігнатися до 100 км/год за 10,2 с та розвинути 185 км/год.

Фото: Kia

Повний привід доповнений знижувальною передачею і електронним блокуванням заднього диференціалу, також є спеціальний позашляховий режим і допомога на спуску. Кліренс Kia Tasman складає 224 мм, кут в’їзду – 28,9°, а з’їзду – 25°.

Між іншим, нещодавно на європейський ринок вийшов найдешевший електромобіль Kia.

Також Фокус повідомляв, що стали відомі дата дебюту та ціна Toyota RAV4 2026 в Україні.