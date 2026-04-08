Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Оприлюднено дату початку продажів та ціну нової Toyota RAV4 в Україні (фото)

Нова Toyota RAV4 влітку вийде на український ринок | Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4 2026 з’явиться в Україні влітку. Кросовер наступної генерації запропонують у гібридних версіях.

Кросовер Toyota RAV4 шостого покоління вийде на український ринок на початку липня. Про це повідомляє Авто24, посилаючись на інформацію від українського представництва Toyota.

Toyota RAV4 GR Sport
Ціна Toyota RAV4 в Україні зросте і складе приблизно від 42 до 54 тис. доларів, залежно від версії та комплектації.

салон Toyota RAV4
У салоні кросовера збільшили екрани
Нова Toyota RAV4 2026 зберегла платформу TNGA-K, проте дещо підросла в розмірах. У кросовера знайомий рубаний стиль, проте абсолютно інакша передня частина, дизайн якої відрізняється у різних версіях. Зокрема, варіант GR Sport, який буде в Україні, виглядає яскравіше.

Рубані поверхні переважають і в салоні Toyota RAV4 2026. На передній панелі встановлені більші екрани цифрового щитка приладів та мультимедіа. Об’єм багажника зріс до 672 л, а серед опцій з’явилися проєкція на лобове скло, функція доступу в салон зі смартфону та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.

Відео дня
Кросовер пропонуватимуть виключно в гібридних версіях
Кросовер Toyota RAV4 в Україні продаватиметься в 2,5-літрових гібридних модифікаціях. Стандартний гібрид має потужність 185 к. с. із переднім приводом і 194 к. с. – з повним, а плагін-гібрид – 272 і 309 сил, відповідно. Найпотужніша Toyota RAV4 2026 стартує до сотні за 5,8 с.

До речі, нещодавно в Україні виявили 14-річний Toyota Land Cruiser 200 у новому стані.

Також Фокус писав, що нова Toyota RAV4 отримала зручну функцію для українських умов.