Оприлюднено дату початку продажів та ціну нової Toyota RAV4 в Україні (фото)

Нова Toyota RAV4 2026 з’явиться в Україні влітку. Кросовер наступної генерації запропонують у гібридних версіях.

Кросовер Toyota RAV4 шостого покоління вийде на український ринок на початку липня. Про це повідомляє Авто24, посилаючись на інформацію від українського представництва Toyota.

Фото: Toyota

Ціна Toyota RAV4 в Україні зросте і складе приблизно від 42 до 54 тис. доларів, залежно від версії та комплектації.

Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4 2026 зберегла платформу TNGA-K, проте дещо підросла в розмірах. У кросовера знайомий рубаний стиль, проте абсолютно інакша передня частина, дизайн якої відрізняється у різних версіях. Зокрема, варіант GR Sport, який буде в Україні, виглядає яскравіше.

Важливо

Рубані поверхні переважають і в салоні Toyota RAV4 2026. На передній панелі встановлені більші екрани цифрового щитка приладів та мультимедіа. Об’єм багажника зріс до 672 л, а серед опцій з’явилися проєкція на лобове скло, функція доступу в салон зі смартфону та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.

Відео дня

Фото: Toyota

Кросовер Toyota RAV4 в Україні продаватиметься в 2,5-літрових гібридних модифікаціях. Стандартний гібрид має потужність 185 к. с. із переднім приводом і 194 к. с. – з повним, а плагін-гібрид – 272 і 309 сил, відповідно. Найпотужніша Toyota RAV4 2026 стартує до сотні за 5,8 с.

