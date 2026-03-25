Український пікап і новий Jeep Compass: які моделі Stellantis дебютують у 2026 році (фото)

У нинішньому році концерн Stellantis готує цілу низку новинок для українського ринку. Очікуються нові Jeep Compass і Peugeot 408, дешеві комерційні моделі та особливий пікап, створений спеціально для України.

У планах Stellantis на 2026 рік — збільшити частку на українському ринку до 10% та зберегти лідерство у сегменті легкої комерційної техніки. Досягнути цього повинні допомогти нові моделі, які надійдуть у продаж упродовж року.

Частину із них уже показали в Києві й журналіст Фокусу побував на їх презентації. Серед новинок переважають кросовери, хоча цікаві прем'єри очікуються і в інших сегментах.

Citroen

Citroen C5 Aircross Фото: Тарас Брязгунов

На український ринок вже вийшов новий Citroen C5 Aircross. Кросовер другого покоління кардинально змінився зовні, став більшим та просторішим, а також багатше оснащений. На вибір доступні 1,6-літровий 180-сильний бензиновий варіант та 1,2-літрова версія на 145 сил із "м’якою" гібридною установкою. Для нього в Україні розробили спеціальний аксесуар — антистресовий релакс-матрац, який поповнив комплектацію моделі.

У червні молодший кросовер Citroen C3 Aircross отримає 1,2-літровий 130-сильний бензиновий турбомотор, який працюватиме з 6-ступінчастим автоматом.

Peugeot

Peugeot Landtrek "Лютий" Фото: Тарас Брязгунов

Пікап Peugeot Landtrek отримає ексклюзивну версію "Лютий", створену спеціально для нашого ринку. Це фактично унікальний випадок, коли варіант моделі розробили виключно для України. Авто з 1,9-літровим турбодизелем почнуть продавати з квітня за орієнтовною ціною менш ніж 1,3 млн гривень.

Peugeot 408 Фото: Peugeot

Оновлений Peugeot 408 презентують в Україні у липні. Стильний кросфастбек дещо зміниться зовні проте на нашому ринку збереже 1,6-літрову 215-сильну турбочетвірку.

Opel

В Opel Frontera з'явиться бензиновий варіант Фото: Тарас Брязгунов

На червень заплановано розширення палітри версій Opel Frontera. До гібридної версії приєднається бензиновий варіант із 1,2-літровим 130-сильним турбомотором і автоматом.

Jeep

Jeep Compass Фото: Stellantis

Новий Jeep Compass третього покоління з’явиться в Україні у квітні. Кросовер став брутальнішим на вигляд та підріс у розмірах. Він просторіший та має більший 550-літровий багажник. Інтер'єр став сучаснішим, а оснащення — багатшим. Jeep Compass дебютує на українському ринку в 1,2-літровій 145-сильній версії з "м’якою" гібридною установкою.

На липень заплановано дебют оновленого Jeep Avenger. Його ще не представили у світі, проте вже відомо, що кросовер в Україні збереже 1,2-літрові гібридні модифікації – 100-сильну передньопривідну та 136-сильну повнопривідну.

DS

DS №4 отримає дизельну версію Фото: Тарас Брязгунов

Лінійку преміального кросхетчбека DS №4 у квітні розширить варіант із 1,5-літровим турбодизелем потужністю 130 сил та 8-ступінчастим автоматом.

Комерційні автомобілі Stellantis

У листопаді комерційні Peugeot Boxer, Citroen Jumper та Opel Movano на українському ринку отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП, яка працюватиме з 2,2-літровим 180-сильним турбодизелем. А в грудні представлять нові доступніші версії Citroen Berlingo First, Opel Combo Start та Peugeot Partner Active з 1,5-літровим турбодизелем.

