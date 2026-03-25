Украинский пикап и новый Jeep Compass: какие модели Stellantis дебютируют в 2026 году (фото)

В нынешнем году концерн Stellantis готовит целый ряд новинок для украинского рынка. Ожидаются новые Jeep Compass и Peugeot 408, дешевые коммерческие модели и особый пикап, созданный специально для Украины.

В планах Stellantis на 2026 год — увеличить долю на украинском рынке до 10% и сохранить лидерство в сегменте легкой коммерческой техники. Достичь этого должны помочь новые модели, которые поступят в продажу в течение года.

Часть из них уже показали в Киеве и журналист Фокуса побывал на их презентации. Среди новинок преобладают кроссоверы, хотя интересные премьеры ожидаются и в других сегментах.

Citroen

Citroen C5 Aircross Фото: Тарас Брязгунов

На украинский рынок уже вышел новый Citroen C5 Aircross. Кроссовер второго поколения кардинально изменился внешне, стал больше и просторнее, а также богаче оснащен. На выбор доступны 1,6-литровый 180-сильный бензиновый вариант и 1,2-литровая версия на 145 сил с "мягкой" гибридной установкой. Для него в Украине разработали специальный аксессуар — антистрессовый релакс-матрас, который пополнил комплектацию модели.

В июне младший кроссовер Citroen C3 Aircross получит 1,2-литровый 130-сильный бензиновый турбомотор, который будет работать с 6-ступенчатым автоматом.

Peugeot

Peugeot Landtrek "Лютый" Фото: Тарас Брязгунов

Пикап Peugeot Landtrek получит эксклюзивную версию "Лютый", созданную специально для нашего рынка. Это фактически уникальный случай, когда вариант модели разработали исключительно для Украины. Авто с 1,9-литровым турбодизелем начнут продавать с апреля по ориентировочной цене менее 1,3 млн гривен.

Peugeot 408 Фото: Peugeot

Обновленный Peugeot 408 презентуют в Украине в июле. Стильный кроссфастбек несколько изменится внешне однако на нашем рынке сохранит 1,6-литровую 215-сильную турбочетверку.

Opel

У Opel Frontera появится бензиновый вариант Фото: Тарас Брязгунов

На июнь запланировано расширение палитры версий Opel Frontera. К гибридной версии присоединится бензиновый вариант с 1,2-литровым 130-сильным турбомотором и автоматом.

Jeep

Jeep Compass Фото: Stellantis

Новый Jeep Compass третьего поколения появится в Украине в апреле. Кроссовер стал более брутальным на вид и подрос в размерах. Он просторнее и имеет больший 550-литровый багажник. Интерьер стал более современным, а оснащение — богаче. Jeep Compass дебютирует на украинском рынке в 1,2-литровой 145-сильной версии с "мягкой" гибридной установкой.

На июль запланирован дебют обновленного Jeep Avenger. Его еще не представили в мире, однако уже известно, что кроссовер в Украине сохранит 1,2-литровые гибридные модификации — 100-сильную переднеприводную и 136-сильную полноприводную.

DS

DS №4 получит дизельную версию Фото: Тарас Брязгунов

Линейку премиального кроссетчбэка DS №4 в апреле расширит вариант с 1,5-литровым турбодизелем мощностью 130 сил и 8-ступенчатым автоматом.

Коммерческие автомобили Stellantis

В ноябре коммерческие Peugeot Boxer, Citroen Jumper и Opel Movano на украинском рынке получат 8-ступенчатую автоматическую КПП, которая будет работать с 2,2-литровым 180-сильным турбодизелем. А в декабре представят новые более доступные версии Citroen Berlingo First, Opel Combo Start и Peugeot Partner Active с 1,5-литровым турбодизелем.

