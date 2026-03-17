Люкс и авангард: представлен новый французский конкурент Audi Q5 и BMW X3 (фото)

Во Франции презентовали новый кроссовер DS №7. Премиальная модель не только сменила имя, но и стала более современной, просторной и получила электрические версии с запасом хода до 740 км.

Новый DS №7 в электрическом исполнении уже доступен для заказа по цене от 64 200 евро, а более доступные варианты с двигателями внутреннего сгорания выйдут на рынок позже. Подробности преемника DS7 раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Силуэт кроссовера стал более стремительным Фото: DS Automobiles

Дизайн DS №7 2026

Кроссовер DS №7 выдержан в новом фирменном стиле. Его передняя часть с подсветкой и тонкими матричными фарами выдержана в духе флагманского электрокара DS №8. Силуэт стал стремительнее, чем у предшественника DS7: линия крыши более изогнута, а ручки задних дверей спрятаны в стойках. Заднее стекло прикрыто немалым спойлером.

В основе авто лежит современная платформа Stellantis STLA Medium. Кроссовер существенно подрос по сравнению с DS7 и по размерам почти такой же, как Audi Q5 и BMW X3.

В линейке появились электрические версии мощностью до 375 сил Фото: DS Automobiles

Размеры DS №7 2026:

длина — 4,66 м;

ширина — 1,9 м;

высота — 1,63 м;

колесная база — 2,79 м.

Салон и комплектация DS №7 2026

Влияние нового стиля DS чувствуется и в интерьере. Кроссовер получил оригинальный четырехспицевый руль, а сиденья разделены высокой консолью. В отделке используют алькантару, дорогое сукно и кожу Nappa.

Кроссовер получил оригинальный руль и 16-дюймовый тачскрин Фото: DS Automobiles

В салоне DS №7 установлены цифровой щиток приборов, большой 16-дюймовый тачскрин новой мультимедийной системы Iris 2.0, а также проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Среди опций — цифровое зеркало, активная подвеска с функцией сканирования дороги, системы ночного видения и полуавтономного движения.

Новый DS №7 получил мягкие передние кресла с регулируемой боковой поддержкой, а его второй ряд сидений стал просторнее. Объем багажника составляет 560 л.

Ставка на комфорт: в Украине презентовали новый флагманский кроссовер Citroen (фото)

Новый DS №7, характеристики

Кроссовер DS №7 дебютировал в 1,2-литровом 145-сильном варианте с "мягкой" гибридной установкой и в трех электрических версиях E-Tense: переднеприводных пиковой мощностью 260 и 280 л.с. и полноприводной на 375 сил. Самая мощная модификация стартует до сотни за 5,4 с. Позже стоит ожидать плагин-гибрид.

Новый DS №7 больше и просторнее предшественника Фото: DS Automobiles

Электромобиль DS №7 E-Tense предлагают с батареями емкостью 73,7 и 97,2 кВт∙ч: в первом случае запас хода составляет 543 км, во втором — 679 км с полным приводом и 740 км с передним. Быстрая зарядка на 80% занимает 27-31 мин, также в авто есть функция повербанка.

Кстати, недавно в Украине появился младший брат этой модели — новый DS №4.

Также Фокус рассказывал о новом семейном кроссовере Zeekr на 1380 сил.