Более 1300 сил и запас хода 1400 км: представлен новый семейный кроссовер Zeekr 8X (фото)
В Китае презентовали новый Zeekr 8X. Большой семейный кроссовер оснащен сверхмощной электрифицированной установкой.
Кроссовер Zeekr 8X поступает в продажу на родине по цене от 376 800 до 516 800 юаней ($54 600 — 74 935), а позже начнется его экспорт. Об этом сообщает сайт Autohome.
Дизайн Zeekr 8X 2026
Новичок является младшим братом флагманского Zeekr 9X (построен на той же платформе SEA-R) и очень похож на него в анфас — получил широкую хромированную решетку радиатора и С-образные фары. Вместе с тем, его дизайн несколько элегантнее — с более плавными линиями кузова, изогнутой крышей и меньшим количеством граней.
Габариты Zeekr 8X 2026:
- длина — 5100 мм;
- ширина — 1998 мм;
- высота — 1780 мм;
- колесная база — 3069 мм;
- масса — 2660-2820 кг.
Салон и комплектация Zeekr 8X
Внутри на передней панели установили цифровой щиток приборов и два больших дисплея. Еще один монитор установили для задних пассажиров.
Новый Zeekr 8X выпустили в версиях на 5 и 6 мест, а объем багажника составляет 1133-2200 л. Кресла первого и второго рядов получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, также комплектация включает 20-дюймовые диски, акустику Naim с 29 динамиками, активную подвеску и систему полуавтономного движения с лидаром.Важно
Новый Zeekr 8X, характеристики
Кроссовер Zeekr 8X позаимствовал у старшего брата плагин-гибридную установку на 1380 сил с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 2,96 с. Позже появится более доступный вариант с двумя электромторами.
На выбор доступны батареи емкостью 55 и 70 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме достигает 410 км, а всего на бензине и электротяге гибрид Zeekr 8X способен проехать до 1416 км. 900-вольтовое электрооборудование позволяет быструю зарядку на 80% за 9 минут.
Между прочим, недавно презентовали собрата этой модели — мощный кроссовер Lotus, построенный на этой же платформе.
