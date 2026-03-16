Более 1300 сил и запас хода 1400 км: представлен новый семейный кроссовер Zeekr 8X (фото)

В Китае презентовали новый Zeekr 8X. Большой семейный кроссовер оснащен сверхмощной электрифицированной установкой.

Кроссовер Zeekr 8X поступает в продажу на родине по цене от 376 800 до 516 800 юаней ($54 600 — 74 935), а позже начнется его экспорт. Об этом сообщает сайт Autohome.

Zeekr 8X дебютировал в 1380-сильной версии

Дизайн Zeekr 8X 2026

Новичок является младшим братом флагманского Zeekr 9X (построен на той же платформе SEA-R) и очень похож на него в анфас — получил широкую хромированную решетку радиатора и С-образные фары. Вместе с тем, его дизайн несколько элегантнее — с более плавными линиями кузова, изогнутой крышей и меньшим количеством граней.

На передней панели установили три экрана

Габариты Zeekr 8X 2026:

длина — 5100 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 3069 мм;

масса — 2660-2820 кг.

Салон и комплектация Zeekr 8X

Внутри на передней панели установили цифровой щиток приборов и два больших дисплея. Еще один монитор установили для задних пассажиров.

Кроссовер богато оснащен

Новый Zeekr 8X выпустили в версиях на 5 и 6 мест, а объем багажника составляет 1133-2200 л. Кресла первого и второго рядов получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, также комплектация включает 20-дюймовые диски, акустику Naim с 29 динамиками, активную подвеску и систему полуавтономного движения с лидаром.

Новый Zeekr 8X, характеристики

Кроссовер Zeekr 8X позаимствовал у старшего брата плагин-гибридную установку на 1380 сил с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 2,96 с. Позже появится более доступный вариант с двумя электромторами.

Модель доступна в версиях на 5 и 6 мест

На выбор доступны батареи емкостью 55 и 70 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме достигает 410 км, а всего на бензине и электротяге гибрид Zeekr 8X способен проехать до 1416 км. 900-вольтовое электрооборудование позволяет быструю зарядку на 80% за 9 минут.

