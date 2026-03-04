950 сил и запас хода 1400 км: британцы показали электрифицированного соперника BMW XM (фото)

Линейку Lotus Eletre 2026 расширили — к электрическим версиям присоединился плагин-гибрид For Me. Он получил мощную 950-сильную установку и стартует до сотни за 3,3 с.

Новый Lotus Eletre For Me презентовали в Китае, ведь именно там сейчас собирают британскую модель. На европейский рынок она выйдет в конце года, сообщает издание Autocar.

Плагин-гибрид Lotus Eletre получил силовую установку подобную той, что установлена на Zeekr 9X. Две модели построены на одной платформе SEA-R, что и неудивительно, ведь бренды Lotus и Zeekr входят в концерн Geely. Конкурентами модели станут плагин-гибриды BMW XM, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.

Кроссовер способен проехать 354 км на электротяге Фото: Wikipedia

2,0-литровая бензиновая турбочетверка и три электромотора суммарно развивают 950 сил, то есть это самый мощный кроссовер Lotus Eletre. Авто массой 2575 кг разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с.

Большая батарея емкостью 70 кВтч позволяет проехать 354 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1415 км. Быстрая зарядка на 30-80% занимает всего 8 минут.

Как и все Lotus Eletre 2026, плагин-гибрид получил управляемые задние колеса, пневмоподвеску и активные стабилизиаторы, а за доплату доступны карбоново-керамические тормоза.

Внешне и внутри плагин-гибридная версия не изменилась Фото: Lotus

Внешне и внутри новый Lotus Eletre For Me не изменился по сравнению с электрической версией модели. Авто отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", тонкими фарами и выдвижным антикрылом, а в салоне установлены узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин.

