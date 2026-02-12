Почти Lotus: обнародованы редкие фото малоизвестного польского спорткара 70-х
Польский автопроизводитель FSO известен бюджетными Polonez, а также копиями FIAT и "Победы", однако в свое время в Варшаве проектировали даже спортивные авто. Одно из них — FSO 1100 Coupe 70-х.
FSO 1100 Coupe — польская спортивная модель, о которой мало кто знает. Об уникальном авто рассказали на сайте Carakoom.
Польское предприятие FSO (Fabryka Samochodów Osobowych — "Завод легковых автомобилей") начинало с копий ГАЗ-М20 "Победа", которые выпускались под названием Warszawa, а с конца 70-х производило по лицензии ряд моделей FIAT. Именно агрегаты одной из них — FIAT 128 — в 1973 году решили использовать для создания спорткара.
Среднемоторное купе получило 1,1-литровый двигатель, который по одним данным развивал 55 л. с., по другим — 75 сил. В салоне установили спортивный руль и приборы в отдельных желобах.
Для FSO 1100 Coupe создали стеклопластиковый кузов с граненым клиновидным дизайном и выдвижными фарами. Польский спорткар внешне очень напоминал купе Lotus Esprit, которое в 1972 году показали в статусе концепта.
Впрочем, если Lotus Esprit стал серийным в 1976 году, то его польский клон так и остался прототипом. FSO 1100 Coupe показали на международной выставке Warsaw XXX Exhibition в 1974 году, а затем по неизвестным причинам утилизировали.
