Майже Lotus: оприлюднено рідкісні фото маловідомого польського спорткара 70-х

Польський автовиробник FSO відомий бюджетними Polonez, а також копіями FIAT та "Побєди", проте свого часу у Варшаві проєктували навіть спортивні авто. Одне з них — FSO 1100 Coupe 70-х.

FSO 1100 Coupe — польська спортивна модель, про яку мало хто знає. Про унікальне авто розповіли на сайті Carakoom.

Авто дуже нагадує купе Lotus Esprit Фото: Carakoom

Польське підприємство FSO (Fabryka Samochodów Osobowych — "Завод легкових автомобілів") починало з копій ГАЗ-М20 "Побєда", які випускали під назвою Warszawa, а з кінця 70-х виробляло за ліцензією низку моделей FIAT. Саме агрегати однією із них — FIAT 128 — у 1973 році вирішили використати для створення спорткара.

Кузов виготовили зі склопластику Фото: Carakoom

Середньомоторне купе отримало 1,1-літровий двигун, який за одними даними розвивав 55 к. с., за іншими — 75 сил. У салоні встановили спортивне кермо та прилади в окремих жолобах.

Для FSO 1100 Coupe створили склопластиковий кузов із гранчастим клиноподібним дизайном і висувними фарами. Польський спорткар зовні дуже нагадував купе Lotus Esprit, яке у 1972 році показали в статусі концепту.

Спорткар збудований на агрегатах FIAT Фото: Carakoom

Утім, якщо Lotus Esprit став серійним у 1976 році, то його польський клон так і залишився прототипом. FSO 1100 Coupe показали на міжнародній виставці Warsaw XXX Exhibition у 1974 році, а потім із невідомих причин утилізували.

До речі, нещодавно стало відомо, що Lotus Esprit першого покоління повертають у виробництво.

Також Фокус розповідав про маловідомий суперкар Yamaha із двигуном V12 від боліда "Формули-1".